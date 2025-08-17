BVM Network (BVM) reaalajas hind on $ 0.01676. Viimase 24 tunni jooksul BVM kaubeldud madalaim $ 0.01411 ja kõrgeim $ 0.01686 näitab aktiivset turu volatiivsust. BVMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.828371845051454 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014074381400629122.
Lüliajalise tootluse osas on BVM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +18.78% 24 tunni vältel +0.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BVM Network (BVM) – turuteave
No.2472
$ 415.97K
$ 415.97K$ 415.97K
$ 42.46
$ 42.46$ 42.46
$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M
24.82M
24.82M 24.82M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
ETH
BVM Network praegune turukapitalisatsioon on $ 415.97K$ 42.46 24 tunnise kauplemismahuga. BVM ringlev varu on 24.82M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
BVM Network (BVM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BVM Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0026499
+18.78%
30 päeva
$ -0.01455
-46.48%
60 päeva
$ -0.01082
-39.24%
90 päeva
$ -0.05163
-75.50%
BVM Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris BVM muutuse $ +0.0026499 (+18.78%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BVM Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01455 (-46.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BVM Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BVM $ -0.01082 (-39.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BVM Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05163 (-75.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BVM Network (BVM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA (data availability) layer to solve scalability constraints on Bitcoin. This approach allows BVM to function as a general-purpose state machine utilizing Bitcoin’s security and data availability without additional network or consensus protocol.
BVM Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BVM Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BVM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BVM Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BVM Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BVM Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on BVM Network (BVM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BVM Network (BVM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BVM Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BVM Network (BVM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BVM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BVM Network (BVM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BVM Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BVM Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.