BVM Network hind(BVM)

1 BVM/USD reaalajas hind:

$0.01676
$0.01676
+18.78%1D
USD
BVM Network (BVM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:58:57 (UTC+8)

BVM Network (BVM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01411
$ 0.01411
24 h madal
$ 0.01686
$ 0.01686
24 h kõrge

$ 0.01411
$ 0.01411

$ 0.01686
$ 0.01686

$ 6.828371845051454
$ 6.828371845051454

$ 0.014074381400629122
$ 0.014074381400629122

0.00%

+18.78%

+0.41%

+0.41%

BVM Network (BVM) reaalajas hind on $ 0.01676. Viimase 24 tunni jooksul BVM kaubeldud madalaim $ 0.01411 ja kõrgeim $ 0.01686 näitab aktiivset turu volatiivsust. BVMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.828371845051454 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014074381400629122.

Lüliajalise tootluse osas on BVM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +18.78% 24 tunni vältel +0.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BVM Network (BVM) – turuteave

No.2472

$ 415.97K
$ 415.97K

$ 42.46
$ 42.46

$ 1.68M
$ 1.68M

24.82M
24.82M

100,000,000
100,000,000

ETH

BVM Network praegune turukapitalisatsioon on $ 415.97K $ 42.46 24 tunnise kauplemismahuga. BVM ringlev varu on 24.82M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

BVM Network (BVM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BVM Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0026499+18.78%
30 päeva$ -0.01455-46.48%
60 päeva$ -0.01082-39.24%
90 päeva$ -0.05163-75.50%
BVM Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris BVM muutuse $ +0.0026499 (+18.78%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BVM Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01455 (-46.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BVM Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BVM $ -0.01082 (-39.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BVM Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05163 (-75.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BVM Network (BVM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BVM Network hinnaajaloo lehte.

Mis on BVM Network (BVM)

BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA (data availability) layer to solve scalability constraints on Bitcoin. This approach allows BVM to function as a general-purpose state machine utilizing Bitcoin’s security and data availability without additional network or consensus protocol.

BVM Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BVM Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BVM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BVM Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BVM Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BVM Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on BVM Network (BVM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BVM Network (BVM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BVM Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BVM Network hinna ennustust kohe!

BVM Network (BVM) tokenoomika

BVM Network (BVM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BVM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BVM Network (BVM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BVM Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BVM Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BVM kohalike valuutade suhtes

1 BVM Network(BVM)/VND
441.0394
1 BVM Network(BVM)/AUD
A$0.0254752
1 BVM Network(BVM)/GBP
0.0122348
1 BVM Network(BVM)/EUR
0.014246
1 BVM Network(BVM)/USD
$0.01676
1 BVM Network(BVM)/MYR
RM0.0705596
1 BVM Network(BVM)/TRY
0.6836404
1 BVM Network(BVM)/JPY
¥2.46372
1 BVM Network(BVM)/ARS
ARS$21.7378876
1 BVM Network(BVM)/RUB
1.3359396
1 BVM Network(BVM)/INR
1.4666676
1 BVM Network(BVM)/IDR
Rp270.3225428
1 BVM Network(BVM)/KRW
23.2776288
1 BVM Network(BVM)/PHP
0.947778
1 BVM Network(BVM)/EGP
￡E.0.8088376
1 BVM Network(BVM)/BRL
R$0.090504
1 BVM Network(BVM)/CAD
C$0.0231288
1 BVM Network(BVM)/BDT
2.0353344
1 BVM Network(BVM)/NGN
25.7054824
1 BVM Network(BVM)/UAH
0.6906796
1 BVM Network(BVM)/VES
Bs2.2626
1 BVM Network(BVM)/CLP
$16.15664
1 BVM Network(BVM)/PKR
Rs4.7477728
1 BVM Network(BVM)/KZT
9.0740316
1 BVM Network(BVM)/THB
฿0.541348
1 BVM Network(BVM)/TWD
NT$0.5033028
1 BVM Network(BVM)/AED
د.إ0.0615092
1 BVM Network(BVM)/CHF
Fr0.013408
1 BVM Network(BVM)/HKD
HK$0.1310632
1 BVM Network(BVM)/AMD
֏6.4066776
1 BVM Network(BVM)/MAD
.د.م0.1506724
1 BVM Network(BVM)/MXN
$0.3162612
1 BVM Network(BVM)/PLN
0.0610064
1 BVM Network(BVM)/RON
лв0.0724032
1 BVM Network(BVM)/SEK
kr0.160058
1 BVM Network(BVM)/BGN
лв0.0279892
1 BVM Network(BVM)/HUF
Ft5.658176
1 BVM Network(BVM)/CZK
0.350284
1 BVM Network(BVM)/KWD
د.ك0.0051118
1 BVM Network(BVM)/ILS
0.0564812
1 BVM Network(BVM)/NOK
kr0.1707844
1 BVM Network(BVM)/NZD
$0.0281568

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BVM Network kohta

Kui palju on BVM Network (BVM) tänapäeval väärt?
Reaalajas BVM hind USD on 0.01676 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BVM/USD hind?
Praegune hind BVM/USD on $ 0.01676. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BVM Network turukapitalisatsioon?
BVM turukapitalisatsioon on $ 415.97K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BVM ringlev varu?
BVM ringlev varu on 24.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BVM (ATH) hind?
BVM saavutab ATH hinna summas 6.828371845051454 USD.
Mis oli kõigi aegade BVM madalaim (ATL) hind?
BVM nägi ATL hinda summas 0.014074381400629122 USD.
Milline on BVM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BVM kauplemismaht on $ 42.46 USD.
Kas BVM sel aastal kõrgemale ka suundub?
BVM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BVM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:58:57 (UTC+8)

BVM Network (BVM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

$0.01676
