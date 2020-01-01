Bovine Verse Game (BVG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bovine Verse Game (BVG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bovine Verse Game (BVG) teave BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn! Ametlik veebisait: https://www.bovine-verse.games/ Valge raamat: https://doc-en.bovine-verse.games/part-01-welcome/about-the-project Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x29AB77a43Ec69D0DFFf3Ff72bff457e09b258351 Ostke BVG kohe!

Bovine Verse Game (BVG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bovine Verse Game (BVG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 87.43M $ 87.43M $ 87.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.24999 $ 3.24999 $ 3.24999 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.08743 $ 0.08743 $ 0.08743 Lisateave Bovine Verse Game (BVG) hinna kohta

Bovine Verse Game (BVG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bovine Verse Game (BVG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BVG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BVG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BVG tokeni tokenoomikat, avastage BVG tokeni reaalajas hinda!

Bovine Verse Game (BVG) hinna ajalugu BVG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BVG hinna ajalugu kohe!

