Bovine Verse Game (BVG) reaalajas hind on $ 0.08356. Viimase 24 tunni jooksul BVG kaubeldud madalaim $ 0.08105 ja kõrgeim $ 0.0874 näitab aktiivset turu volatiivsust. BVGkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on BVG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -3.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bovine Verse Game (BVG) – turuteave
Bovine Verse Game praegune turukapitalisatsioon on --$ 1.83K 24 tunnise kauplemismahuga. BVG ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Bovine Verse Game (BVG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bovine Verse Game tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00374
+4.68%
60 päeva
$ -0.00122
-1.44%
90 päeva
$ -0.03146
-27.36%
Bovine Verse Game Hinnamuutus täna
Täna registreeris BVG muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bovine Verse Game 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00374 (+4.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bovine Verse Game 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BVG $ -0.00122 (-1.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bovine Verse Game 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03146 (-27.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bovine Verse Game (BVG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn!
Bovine Verse Game on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bovine Verse Game investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BVG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bovine Verse Game kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bovine Verse Game ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bovine Verse Game (BVG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BVG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kas otsite, kuidas Bovine Verse Game osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bovine Verse Game osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.