Bovine Verse Game logo

Bovine Verse Game hind(BVG)

1 BVG/USD reaalajas hind:

$0.08356
$0.08356$0.08356
0.00%1D
USD
Bovine Verse Game (BVG) reaalajas hinnagraafik
Bovine Verse Game (BVG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.08105
$ 0.08105$ 0.08105
24 h madal
$ 0.0874
$ 0.0874$ 0.0874
24 h kõrge

$ 0.08105
$ 0.08105$ 0.08105

$ 0.0874
$ 0.0874$ 0.0874

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-3.33%

-3.33%

Bovine Verse Game (BVG) reaalajas hind on $ 0.08356. Viimase 24 tunni jooksul BVG kaubeldud madalaim $ 0.08105 ja kõrgeim $ 0.0874 näitab aktiivset turu volatiivsust. BVGkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on BVG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -3.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bovine Verse Game (BVG) – turuteave

--
----

$ 1.83K
$ 1.83K$ 1.83K

$ 83.56M
$ 83.56M$ 83.56M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Bovine Verse Game praegune turukapitalisatsioon on -- $ 1.83K 24 tunnise kauplemismahuga. BVG ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Bovine Verse Game (BVG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bovine Verse Game tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00374+4.68%
60 päeva$ -0.00122-1.44%
90 päeva$ -0.03146-27.36%
Bovine Verse Game Hinnamuutus täna

Täna registreeris BVG muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bovine Verse Game 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00374 (+4.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bovine Verse Game 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BVG $ -0.00122 (-1.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bovine Verse Game 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03146 (-27.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bovine Verse Game (BVG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bovine Verse Game hinnaajaloo lehte.

Mis on Bovine Verse Game (BVG)

BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn!

Bovine Verse Game hinna ennustus (USD)

Bovine Verse Game (BVG) tokenoomika

BVG kohalike valuutade suhtes

1 Bovine Verse Game(BVG)/VND
2,198.8814
1 Bovine Verse Game(BVG)/AUD
A$0.1270112
1 Bovine Verse Game(BVG)/GBP
0.0609988
1 Bovine Verse Game(BVG)/EUR
0.071026
1 Bovine Verse Game(BVG)/USD
$0.08356
1 Bovine Verse Game(BVG)/MYR
RM0.3517876
1 Bovine Verse Game(BVG)/TRY
3.4084124
1 Bovine Verse Game(BVG)/JPY
¥12.28332
1 Bovine Verse Game(BVG)/ARS
ARS$108.3781556
1 Bovine Verse Game(BVG)/RUB
6.6605676
1 Bovine Verse Game(BVG)/INR
7.3123356
1 Bovine Verse Game(BVG)/IDR
Rp1,347.7417468
1 Bovine Verse Game(BVG)/KRW
116.0548128
1 Bovine Verse Game(BVG)/PHP
4.725318
1 Bovine Verse Game(BVG)/EGP
￡E.4.0326056
1 Bovine Verse Game(BVG)/BRL
R$0.451224
1 Bovine Verse Game(BVG)/CAD
C$0.1153128
1 Bovine Verse Game(BVG)/BDT
10.1475264
1 Bovine Verse Game(BVG)/NGN
128.1593144
1 Bovine Verse Game(BVG)/UAH
3.4435076
1 Bovine Verse Game(BVG)/VES
Bs11.2806
1 Bovine Verse Game(BVG)/CLP
$80.55184
1 Bovine Verse Game(BVG)/PKR
Rs23.6708768
1 Bovine Verse Game(BVG)/KZT
45.2402196
1 Bovine Verse Game(BVG)/THB
฿2.698988
1 Bovine Verse Game(BVG)/TWD
NT$2.5093068
1 Bovine Verse Game(BVG)/AED
د.إ0.3066652
1 Bovine Verse Game(BVG)/CHF
Fr0.066848
1 Bovine Verse Game(BVG)/HKD
HK$0.6534392
1 Bovine Verse Game(BVG)/AMD
֏31.9416456
1 Bovine Verse Game(BVG)/MAD
.د.م0.7512044
1 Bovine Verse Game(BVG)/MXN
$1.5767772
1 Bovine Verse Game(BVG)/PLN
0.3041584
1 Bovine Verse Game(BVG)/RON
лв0.3609792
1 Bovine Verse Game(BVG)/SEK
kr0.797998
1 Bovine Verse Game(BVG)/BGN
лв0.1395452
1 Bovine Verse Game(BVG)/HUF
Ft28.209856
1 Bovine Verse Game(BVG)/CZK
1.746404
1 Bovine Verse Game(BVG)/KWD
د.ك0.0254858
1 Bovine Verse Game(BVG)/ILS
0.2815972
1 Bovine Verse Game(BVG)/NOK
kr0.8514764
1 Bovine Verse Game(BVG)/NZD
$0.1403808

Bovine Verse Game ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bovine Verse Game võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bovine Verse Game ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bovine Verse Game kohta

Kui palju on Bovine Verse Game (BVG) tänapäeval väärt?
Reaalajas BVG hind USD on 0.08356 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BVG/USD hind?
Praegune hind BVG/USD on $ 0.08356. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bovine Verse Game turukapitalisatsioon?
BVG turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BVG ringlev varu?
BVG ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BVG (ATH) hind?
BVG saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade BVG madalaim (ATL) hind?
BVG nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on BVG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BVG kauplemismaht on $ 1.83K USD.
Kas BVG sel aastal kõrgemale ka suundub?
BVG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BVG hinna ennustust.
