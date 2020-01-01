Hive AI (BUZZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hive AI (BUZZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hive AI (BUZZ) teave A modular network of interoperable DeFi agents Ametlik veebisait: https://www.askthehive.ai/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump Ostke BUZZ kohe!

Hive AI (BUZZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hive AI (BUZZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.30M $ 10.30M $ 10.30M Koguvaru: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Ringlev varu: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.30M $ 10.30M $ 10.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.19101 $ 0.19101 $ 0.19101 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005015884302613237 $ 0.005015884302613237 $ 0.005015884302613237 Praegune hind: $ 0.0103 $ 0.0103 $ 0.0103 Lisateave Hive AI (BUZZ) hinna kohta

Hive AI (BUZZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hive AI (BUZZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUZZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUZZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUZZ tokeni tokenoomikat, avastage BUZZ tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BUZZ Kas olete huvitatud Hive AI (BUZZ) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BUZZ ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BUZZ MEXC-ist osta!

Hive AI (BUZZ) hinna ajalugu BUZZ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BUZZ hinna ajalugu kohe!

BUZZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUZZ võiks suunduda? Meie BUZZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BUZZ tokeni hinna ennustust kohe!

