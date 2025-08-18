Hive AI (BUZZ) reaalajas hind on $ 0.011724. Viimase 24 tunni jooksul BUZZ kaubeldud madalaim $ 0.011005 ja kõrgeim $ 0.013262 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUZZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.18833929238597144 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005015884302613237.
Lüliajalise tootluse osas on BUZZ muutunud -3.65% viimase tunni jooksul, +0.77% 24 tunni vältel +34.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hive AI (BUZZ) – turuteave
No.1097
$ 11.72M
$ 58.80K
$ 11.72M
999.87M
999,867,160
SOL
Hive AI praegune turukapitalisatsioon on $ 11.72M$ 58.80K 24 tunnise kauplemismahuga. BUZZ ringlev varu on 999.87M, mille koguvaru on 999867160. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Hive AI (BUZZ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hive AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00008958
+0.77%
30 päeva
$ +0.004029
+52.35%
60 päeva
$ +0.00516
+78.61%
90 päeva
$ +0.002872
+32.44%
Hive AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris BUZZ muutuse $ +0.00008958 (+0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hive AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.004029 (+52.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hive AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BUZZ $ +0.00516 (+78.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hive AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002872 (+32.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hive AI (BUZZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hive AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hive AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BUZZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hive AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hive AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hive AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hive AI (BUZZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hive AI (BUZZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hive AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hive AI (BUZZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUZZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hive AI (BUZZ) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hive AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hive AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.