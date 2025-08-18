Rohkem infot BUZZ

Hive AI logo

Hive AI hind(BUZZ)

1 BUZZ/USD reaalajas hind:

$0.011724
+0.77%1D
USD
Hive AI (BUZZ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:20:32 (UTC+8)

Hive AI (BUZZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.011005
24 h madal
$ 0.013262
24 h kõrge

$ 0.011005
$ 0.013262
$ 0.18833929238597144
$ 0.005015884302613237
-3.65%

+0.77%

+34.09%

+34.09%

Hive AI (BUZZ) reaalajas hind on $ 0.011724. Viimase 24 tunni jooksul BUZZ kaubeldud madalaim $ 0.011005 ja kõrgeim $ 0.013262 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUZZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.18833929238597144 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005015884302613237.

Lüliajalise tootluse osas on BUZZ muutunud -3.65% viimase tunni jooksul, +0.77% 24 tunni vältel +34.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hive AI (BUZZ) – turuteave

No.1097

$ 11.72M
$ 58.80K
$ 11.72M
999.87M
999,867,160
SOL

Hive AI praegune turukapitalisatsioon on $ 11.72M $ 58.80K 24 tunnise kauplemismahuga. BUZZ ringlev varu on 999.87M, mille koguvaru on 999867160. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Hive AI (BUZZ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hive AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00008958+0.77%
30 päeva$ +0.004029+52.35%
60 päeva$ +0.00516+78.61%
90 päeva$ +0.002872+32.44%
Hive AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris BUZZ muutuse $ +0.00008958 (+0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hive AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.004029 (+52.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hive AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BUZZ $ +0.00516 (+78.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hive AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002872 (+32.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hive AI (BUZZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hive AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Hive AI (BUZZ)

A modular network of interoperable DeFi agents

Hive AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hive AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BUZZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hive AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hive AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hive AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hive AI (BUZZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hive AI (BUZZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hive AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hive AI hinna ennustust kohe!

Hive AI (BUZZ) tokenoomika

Hive AI (BUZZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUZZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hive AI (BUZZ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hive AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hive AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BUZZ kohalike valuutade suhtes

1 Hive AI(BUZZ)/VND
308.51706
1 Hive AI(BUZZ)/AUD
A$0.01782048
1 Hive AI(BUZZ)/GBP
0.00855852
1 Hive AI(BUZZ)/EUR
0.0099654
1 Hive AI(BUZZ)/USD
$0.011724
1 Hive AI(BUZZ)/MYR
RM0.04935804
1 Hive AI(BUZZ)/TRY
0.47822196
1 Hive AI(BUZZ)/JPY
¥1.723428
1 Hive AI(BUZZ)/ARS
ARS$15.20614524
1 Hive AI(BUZZ)/RUB
0.93452004
1 Hive AI(BUZZ)/INR
1.02596724
1 Hive AI(BUZZ)/IDR
Rp189.09674772
1 Hive AI(BUZZ)/KRW
16.28322912
1 Hive AI(BUZZ)/PHP
0.6629922
1 Hive AI(BUZZ)/EGP
￡E.0.56580024
1 Hive AI(BUZZ)/BRL
R$0.0633096
1 Hive AI(BUZZ)/CAD
C$0.01617912
1 Hive AI(BUZZ)/BDT
1.42376256
1 Hive AI(BUZZ)/NGN
17.98156776
1 Hive AI(BUZZ)/UAH
0.48314604
1 Hive AI(BUZZ)/VES
Bs1.58274
1 Hive AI(BUZZ)/CLP
$11.301936
1 Hive AI(BUZZ)/PKR
Rs3.32117472
1 Hive AI(BUZZ)/KZT
6.34749084
1 Hive AI(BUZZ)/THB
฿0.3786852
1 Hive AI(BUZZ)/TWD
NT$0.35207172
1 Hive AI(BUZZ)/AED
د.إ0.04302708
1 Hive AI(BUZZ)/CHF
Fr0.0093792
1 Hive AI(BUZZ)/HKD
HK$0.09168168
1 Hive AI(BUZZ)/AMD
֏4.48161624
1 Hive AI(BUZZ)/MAD
.د.م0.10539876
1 Hive AI(BUZZ)/MXN
$0.22123188
1 Hive AI(BUZZ)/PLN
0.04267536
1 Hive AI(BUZZ)/RON
лв0.05064768
1 Hive AI(BUZZ)/SEK
kr0.1119642
1 Hive AI(BUZZ)/BGN
лв0.01957908
1 Hive AI(BUZZ)/HUF
Ft3.9580224
1 Hive AI(BUZZ)/CZK
0.2450316
1 Hive AI(BUZZ)/KWD
د.ك0.00357582
1 Hive AI(BUZZ)/ILS
0.03950988
1 Hive AI(BUZZ)/NOK
kr0.11946756
1 Hive AI(BUZZ)/NZD
$0.01969632

Hive AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hive AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Hive AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hive AI kohta

Kui palju on Hive AI (BUZZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUZZ hind USD on 0.011724 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUZZ/USD hind?
Praegune hind BUZZ/USD on $ 0.011724. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hive AI turukapitalisatsioon?
BUZZ turukapitalisatsioon on $ 11.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUZZ ringlev varu?
BUZZ ringlev varu on 999.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUZZ (ATH) hind?
BUZZ saavutab ATH hinna summas 0.18833929238597144 USD.
Mis oli kõigi aegade BUZZ madalaim (ATL) hind?
BUZZ nägi ATL hinda summas 0.005015884302613237 USD.
Milline on BUZZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUZZ kauplemismaht on $ 58.80K USD.
Kas BUZZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUZZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUZZ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:20:32 (UTC+8)

Hive AI (BUZZ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

