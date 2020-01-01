Burger Swap (BURGER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Burger Swap (BURGER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Burger Swap (BURGER) teave BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above. Ametlik veebisait: http://app.burgercities.org/ Valge raamat: https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/ Plokiahela Explorer: https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f Ostke BURGER kohe!

Burger Swap (BURGER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Burger Swap (BURGER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 116.84K $ 116.84K $ 116.84K Koguvaru: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M Ringlev varu: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 171.05K $ 171.05K $ 171.05K Kõigi aegade kõrgeim: $ 28.9196 $ 28.9196 $ 28.9196 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 Praegune hind: $ 0.002715 $ 0.002715 $ 0.002715 Lisateave Burger Swap (BURGER) hinna kohta

Burger Swap (BURGER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Burger Swap (BURGER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BURGER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BURGER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BURGER tokeni tokenoomikat, avastage BURGER tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BURGER Kas olete huvitatud Burger Swap (BURGER) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BURGER ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BURGER MEXC-ist osta!

Burger Swap (BURGER) hinna ajalugu BURGER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BURGER hinna ajalugu kohe!

BURGER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BURGER võiks suunduda? Meie BURGER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BURGER tokeni hinna ennustust kohe!

