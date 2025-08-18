Burger Swap (BURGER) reaalajas hind on $ 0.002642. Viimase 24 tunni jooksul BURGER kaubeldud madalaim $ 0.002518 ja kõrgeim $ 0.002703 näitab aktiivset turu volatiivsust. BURGERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.0134009 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002155003062250417.
Lüliajalise tootluse osas on BURGER muutunud -1.05% viimase tunni jooksul, -1.23% 24 tunni vältel -6.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Burger Swap (BURGER) – turuteave
Burger Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 113.70K$ 16.47K 24 tunnise kauplemismahuga. BURGER ringlev varu on 43.04M, mille koguvaru on 43035832.02939903. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 166.45K.
Burger Swap (BURGER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Burger Swap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00003288
-1.23%
30 päeva
$ +0.000323
+13.92%
60 päeva
$ -0.002383
-47.43%
90 päeva
$ -0.007712
-74.49%
Burger Swap Hinnamuutus täna
Täna registreeris BURGER muutuse $ -0.00003288 (-1.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Burger Swap 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000323 (+13.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Burger Swap 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BURGER $ -0.002383 (-47.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Burger Swap 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.007712 (-74.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Burger Swap (BURGER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards.
For project details, please visit the project official website mentioned above.
Burger Swap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Burger Swap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BURGER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Burger Swap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Burger Swap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Burger Swap hinna ennustus (USD)
Kui palju on Burger Swap (BURGER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Burger Swap (BURGER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Burger Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Burger Swap (BURGER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BURGER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Burger Swap (BURGER) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Burger Swap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Burger Swap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.