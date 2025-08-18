Rohkem infot BURGER

Burger Swap hind(BURGER)

$0.00264
$0.00264
-1.23%1D
Burger Swap (BURGER) reaalajas hinnagraafik
Burger Swap (BURGER) hinna teave (USD)

$ 0.002518
$ 0.002518
$ 0.002703
$ 0.002703
$ 0.002518
$ 0.002518

$ 0.002703
$ 0.002703

$ 28.0134009
$ 28.0134009

$ 0.002155003062250417
$ 0.002155003062250417

-1.05%

-1.23%

-6.88%

-6.88%

Burger Swap (BURGER) reaalajas hind on $ 0.002642. Viimase 24 tunni jooksul BURGER kaubeldud madalaim $ 0.002518 ja kõrgeim $ 0.002703 näitab aktiivset turu volatiivsust. BURGERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.0134009 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002155003062250417.

Lüliajalise tootluse osas on BURGER muutunud -1.05% viimase tunni jooksul, -1.23% 24 tunni vältel -6.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Burger Swap (BURGER) – turuteave

$ 113.70K
$ 113.70K

$ 16.47K
$ 16.47K

$ 166.45K
$ 166.45K

43.04M
43.04M

63,000,000
63,000,000

43,035,832.02939903
43,035,832.02939903

68.31%

Burger Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 113.70K $ 16.47K 24 tunnise kauplemismahuga. BURGER ringlev varu on 43.04M, mille koguvaru on 43035832.02939903. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 166.45K.

Burger Swap (BURGER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Burger Swap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00003288-1.23%
30 päeva$ +0.000323+13.92%
60 päeva$ -0.002383-47.43%
90 päeva$ -0.007712-74.49%
Burger Swap Hinnamuutus täna

Täna registreeris BURGER muutuse $ -0.00003288 (-1.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Burger Swap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000323 (+13.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Burger Swap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BURGER $ -0.002383 (-47.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Burger Swap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.007712 (-74.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Burger Swap (BURGER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Burger Swap hinnaajaloo lehte.

Mis on Burger Swap (BURGER)

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Burger Swap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Burger Swap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida BURGER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Burger Swap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Burger Swap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Burger Swap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Burger Swap (BURGER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Burger Swap (BURGER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Burger Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Burger Swap hinna ennustust kohe!

Burger Swap (BURGER) tokenoomika

Burger Swap (BURGER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BURGER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Burger Swap (BURGER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Burger Swap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Burger Swap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BURGER kohalike valuutade suhtes

1 Burger Swap(BURGER)/VND
69.52423
1 Burger Swap(BURGER)/AUD
A$0.00401584
1 Burger Swap(BURGER)/GBP
0.00192866
1 Burger Swap(BURGER)/EUR
0.0022457
1 Burger Swap(BURGER)/USD
$0.002642
1 Burger Swap(BURGER)/MYR
RM0.01112282
1 Burger Swap(BURGER)/TRY
0.10776718
1 Burger Swap(BURGER)/JPY
¥0.388374
1 Burger Swap(BURGER)/ARS
ARS$3.42670042
1 Burger Swap(BURGER)/RUB
0.21059382
1 Burger Swap(BURGER)/INR
0.23120142
1 Burger Swap(BURGER)/IDR
Rp42.61289726
1 Burger Swap(BURGER)/KRW
3.66942096
1 Burger Swap(BURGER)/PHP
0.1494051
1 Burger Swap(BURGER)/EGP
￡E.0.12750292
1 Burger Swap(BURGER)/BRL
R$0.0142668
1 Burger Swap(BURGER)/CAD
C$0.00364596
1 Burger Swap(BURGER)/BDT
0.32084448
1 Burger Swap(BURGER)/NGN
4.05214108
1 Burger Swap(BURGER)/UAH
0.10887682
1 Burger Swap(BURGER)/VES
Bs0.35667
1 Burger Swap(BURGER)/CLP
$2.546888
1 Burger Swap(BURGER)/PKR
Rs0.74842576
1 Burger Swap(BURGER)/KZT
1.43040522
1 Burger Swap(BURGER)/THB
฿0.0853366
1 Burger Swap(BURGER)/TWD
NT$0.07933926
1 Burger Swap(BURGER)/AED
د.إ0.00969614
1 Burger Swap(BURGER)/CHF
Fr0.0021136
1 Burger Swap(BURGER)/HKD
HK$0.02066044
1 Burger Swap(BURGER)/AMD
֏1.00993092
1 Burger Swap(BURGER)/MAD
.د.م0.02375158
1 Burger Swap(BURGER)/MXN
$0.04985454
1 Burger Swap(BURGER)/PLN
0.00961688
1 Burger Swap(BURGER)/RON
лв0.01141344
1 Burger Swap(BURGER)/SEK
kr0.0252311
1 Burger Swap(BURGER)/BGN
лв0.00441214
1 Burger Swap(BURGER)/HUF
Ft0.8919392
1 Burger Swap(BURGER)/CZK
0.0552178
1 Burger Swap(BURGER)/KWD
د.ك0.00080581
1 Burger Swap(BURGER)/ILS
0.00890354
1 Burger Swap(BURGER)/NOK
kr0.02692198
1 Burger Swap(BURGER)/NZD
$0.00443856

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Burger Swap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Burger Swap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Burger Swap kohta

Kui palju on Burger Swap (BURGER) tänapäeval väärt?
Reaalajas BURGER hind USD on 0.002642 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BURGER/USD hind?
Praegune hind BURGER/USD on $ 0.002642. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Burger Swap turukapitalisatsioon?
BURGER turukapitalisatsioon on $ 113.70K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BURGER ringlev varu?
BURGER ringlev varu on 43.04M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BURGER (ATH) hind?
BURGER saavutab ATH hinna summas 28.0134009 USD.
Mis oli kõigi aegade BURGER madalaim (ATL) hind?
BURGER nägi ATL hinda summas 0.002155003062250417 USD.
Milline on BURGER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BURGER kauplemismaht on $ 16.47K USD.
Kas BURGER sel aastal kõrgemale ka suundub?
BURGER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BURGER hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.00264
