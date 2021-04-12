Bunny (BUNNY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bunny (BUNNY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bunny (BUNNY) teave PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens. Ametlik veebisait: https://pancakebunny.finance Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xc9849e6fdb743d08faee3e34dd2d1bc69ea11a51 Ostke BUNNY kohe!

Bunny (BUNNY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bunny (BUNNY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.26K Koguvaru: $ 910.79K Ringlev varu: $ 510.23K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 59.31K Kõigi aegade kõrgeim: $ 666 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04512060669859712 Praegune hind: $ 0.05931 Lisateave Bunny (BUNNY) hinna kohta

Bunny (BUNNY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bunny (BUNNY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUNNY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUNNY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUNNY tokeni tokenoomikat, avastage BUNNY tokeni reaalajas hinda!

Bunny (BUNNY) hinna ajalugu BUNNY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BUNNY hinna ajalugu kohe!

BUNNY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUNNY võiks suunduda? Meie BUNNY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BUNNY tokeni hinna ennustust kohe!

