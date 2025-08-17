Bunny (BUNNY) reaalajas hind on $ 0.06211. Viimase 24 tunni jooksul BUNNY kaubeldud madalaim $ 0.05899 ja kõrgeim $ 0.06234 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUNNYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 553.31998667 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04512060669859712.
Lüliajalise tootluse osas on BUNNY muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, +3.63% 24 tunni vältel +5.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bunny (BUNNY) – turuteave
No.3113
$ 31.69K
$ 31.69K$ 31.69K
$ 56.00K
$ 56.00K$ 56.00K
$ 62.11K
$ 62.11K$ 62.11K
510.23K
510.23K 510.23K
1,000,000
1,000,000 1,000,000
910,789
910,789 910,789
51.02%
2021-04-12 00:00:00
BSC
Bunny praegune turukapitalisatsioon on $ 31.69K$ 56.00K 24 tunnise kauplemismahuga. BUNNY ringlev varu on 510.23K, mille koguvaru on 910789. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.11K.
Bunny (BUNNY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bunny tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0021756
+3.63%
30 päeva
$ +0.00061
+0.99%
60 päeva
$ +0.00519
+9.11%
90 päeva
$ +0.01289
+26.18%
Bunny Hinnamuutus täna
Täna registreeris BUNNY muutuse $ +0.0021756 (+3.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bunny 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00061 (+0.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bunny 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BUNNY $ +0.00519 (+9.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bunny 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01289 (+26.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bunny (BUNNY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.
Bunny on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bunny investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BUNNY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bunny kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bunny ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bunny hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bunny (BUNNY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bunny (BUNNY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bunny nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bunny (BUNNY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUNNY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bunny (BUNNY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bunny osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bunny osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.