Bunny hind(BUNNY)

1 BUNNY/USD reaalajas hind:

$0.06211
$0.06211
+3.63%1D
USD
Bunny (BUNNY) reaalajas hinnagraafik
Bunny (BUNNY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05899
24 h madal
$ 0.06234
24 h kõrge

$ 0.05899
$ 0.06234
$ 553.31998667
$ 0.04512060669859712
-0.31%

+3.63%

+5.18%

+5.18%

Bunny (BUNNY) reaalajas hind on $ 0.06211. Viimase 24 tunni jooksul BUNNY kaubeldud madalaim $ 0.05899 ja kõrgeim $ 0.06234 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUNNYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 553.31998667 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04512060669859712.

Lüliajalise tootluse osas on BUNNY muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, +3.63% 24 tunni vältel +5.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bunny (BUNNY) – turuteave

No.3113

$ 31.69K
$ 56.00K
$ 62.11K
510.23K
1,000,000
910,789
51.02%

2021-04-12 00:00:00

BSC

Bunny praegune turukapitalisatsioon on $ 31.69K $ 56.00K 24 tunnise kauplemismahuga. BUNNY ringlev varu on 510.23K, mille koguvaru on 910789. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.11K.

Bunny (BUNNY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bunny tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0021756+3.63%
30 päeva$ +0.00061+0.99%
60 päeva$ +0.00519+9.11%
90 päeva$ +0.01289+26.18%
Bunny Hinnamuutus täna

Täna registreeris BUNNY muutuse $ +0.0021756 (+3.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bunny 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00061 (+0.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bunny 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BUNNY $ +0.00519 (+9.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bunny 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01289 (+26.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bunny (BUNNY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bunny hinnaajaloo lehte.

Mis on Bunny (BUNNY)

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

Bunny on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bunny investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Bunny hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bunny (BUNNY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bunny (BUNNY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bunny nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bunny hinna ennustust kohe!

Bunny (BUNNY) tokenoomika

Bunny (BUNNY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUNNY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bunny (BUNNY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bunny osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bunny osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BUNNY kohalike valuutade suhtes

1 Bunny(BUNNY)/VND
1,634.42465
1 Bunny(BUNNY)/AUD
A$0.0944072
1 Bunny(BUNNY)/GBP
0.0453403
1 Bunny(BUNNY)/EUR
0.0527935
1 Bunny(BUNNY)/USD
$0.06211
1 Bunny(BUNNY)/MYR
RM0.2614831
1 Bunny(BUNNY)/TRY
2.5334669
1 Bunny(BUNNY)/JPY
¥9.13017
1 Bunny(BUNNY)/ARS
ARS$80.5572911
1 Bunny(BUNNY)/RUB
4.9507881
1 Bunny(BUNNY)/INR
5.4352461
1 Bunny(BUNNY)/IDR
Rp1,001.7740533
1 Bunny(BUNNY)/KRW
86.2633368
1 Bunny(BUNNY)/PHP
3.5123205
1 Bunny(BUNNY)/EGP
￡E.2.9974286
1 Bunny(BUNNY)/BRL
R$0.335394
1 Bunny(BUNNY)/CAD
C$0.0857118
1 Bunny(BUNNY)/BDT
7.5426384
1 Bunny(BUNNY)/NGN
95.2605914
1 Bunny(BUNNY)/UAH
2.5595531
1 Bunny(BUNNY)/VES
Bs8.38485
1 Bunny(BUNNY)/CLP
$59.87404
1 Bunny(BUNNY)/PKR
Rs17.5945208
1 Bunny(BUNNY)/KZT
33.6269751
1 Bunny(BUNNY)/THB
฿2.006153
1 Bunny(BUNNY)/TWD
NT$1.8651633
1 Bunny(BUNNY)/AED
د.إ0.2279437
1 Bunny(BUNNY)/CHF
Fr0.049688
1 Bunny(BUNNY)/HKD
HK$0.4857002
1 Bunny(BUNNY)/AMD
֏23.7421686
1 Bunny(BUNNY)/MAD
.د.م0.5583689
1 Bunny(BUNNY)/MXN
$1.1720157
1 Bunny(BUNNY)/PLN
0.2260804
1 Bunny(BUNNY)/RON
лв0.2683152
1 Bunny(BUNNY)/SEK
kr0.5931505
1 Bunny(BUNNY)/BGN
лв0.1037237
1 Bunny(BUNNY)/HUF
Ft20.968336
1 Bunny(BUNNY)/CZK
1.298099
1 Bunny(BUNNY)/KWD
د.ك0.01894355
1 Bunny(BUNNY)/ILS
0.2093107
1 Bunny(BUNNY)/NOK
kr0.6329009
1 Bunny(BUNNY)/NZD
$0.1043448

Bunny ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bunny võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Bunny ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bunny kohta

Kui palju on Bunny (BUNNY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUNNY hind USD on 0.06211 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUNNY/USD hind?
Praegune hind BUNNY/USD on $ 0.06211. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bunny turukapitalisatsioon?
BUNNY turukapitalisatsioon on $ 31.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUNNY ringlev varu?
BUNNY ringlev varu on 510.23K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUNNY (ATH) hind?
BUNNY saavutab ATH hinna summas 553.31998667 USD.
Mis oli kõigi aegade BUNNY madalaim (ATL) hind?
BUNNY nägi ATL hinda summas 0.04512060669859712 USD.
Milline on BUNNY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUNNY kauplemismaht on $ 56.00K USD.
Kas BUNNY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUNNY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUNNY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

