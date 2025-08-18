Rohkem infot BUN

Boundless Network logo

Boundless Network hind(BUN)

1 BUN/USD reaalajas hind:

-0.87%1D
USD
Boundless Network (BUN) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:20:08 (UTC+8)

Boundless Network (BUN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

0.00%

-0.86%

+6.60%

+6.60%

Boundless Network (BUN) reaalajas hind on $ 0.000565. Viimase 24 tunni jooksul BUN kaubeldud madalaim $ 0.00055 ja kõrgeim $ 0.000572 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00301676607760159 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000459053413568236.

Lüliajalise tootluse osas on BUN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.86% 24 tunni vältel +6.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Boundless Network (BUN) – turuteave

No.4036

0.00%

BSC

Boundless Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 151.39K 24 tunnise kauplemismahuga. BUN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 565.00K.

Boundless Network (BUN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Boundless Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000496-0.86%
30 päeva$ -0.000001-0.18%
60 päeva$ -0.0003-34.69%
90 päeva$ -0.039435-98.59%
Boundless Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris BUN muutuse $ -0.00000496 (-0.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Boundless Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000001 (-0.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Boundless Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BUN $ -0.0003 (-34.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Boundless Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.039435 (-98.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Boundless Network (BUN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Boundless Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Boundless Network (BUN)

The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability.

Boundless Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Boundless Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BUN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Boundless Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Boundless Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Boundless Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Boundless Network (BUN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Boundless Network (BUN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Boundless Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Boundless Network hinna ennustust kohe!

Boundless Network (BUN) tokenoomika

Boundless Network (BUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Boundless Network (BUN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Boundless Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Boundless Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BUN kohalike valuutade suhtes

1 Boundless Network(BUN)/VND
14.867975
1 Boundless Network(BUN)/AUD
A$0.0008588
1 Boundless Network(BUN)/GBP
0.00041245
1 Boundless Network(BUN)/EUR
0.00048025
1 Boundless Network(BUN)/USD
$0.000565
1 Boundless Network(BUN)/MYR
RM0.00237865
1 Boundless Network(BUN)/TRY
0.02304635
1 Boundless Network(BUN)/JPY
¥0.083055
1 Boundless Network(BUN)/ARS
ARS$0.73281065
1 Boundless Network(BUN)/RUB
0.04503615
1 Boundless Network(BUN)/INR
0.04944315
1 Boundless Network(BUN)/IDR
Rp9.11290195
1 Boundless Network(BUN)/KRW
0.7847172
1 Boundless Network(BUN)/PHP
0.03195075
1 Boundless Network(BUN)/EGP
￡E.0.0272669
1 Boundless Network(BUN)/BRL
R$0.003051
1 Boundless Network(BUN)/CAD
C$0.0007797
1 Boundless Network(BUN)/BDT
0.0686136
1 Boundless Network(BUN)/NGN
0.8665631
1 Boundless Network(BUN)/UAH
0.02328365
1 Boundless Network(BUN)/VES
Bs0.076275
1 Boundless Network(BUN)/CLP
$0.54466
1 Boundless Network(BUN)/PKR
Rs0.1600532
1 Boundless Network(BUN)/KZT
0.30589665
1 Boundless Network(BUN)/THB
฿0.0182495
1 Boundless Network(BUN)/TWD
NT$0.01696695
1 Boundless Network(BUN)/AED
د.إ0.00207355
1 Boundless Network(BUN)/CHF
Fr0.000452
1 Boundless Network(BUN)/HKD
HK$0.0044183
1 Boundless Network(BUN)/AMD
֏0.2159769
1 Boundless Network(BUN)/MAD
.د.م0.00507935
1 Boundless Network(BUN)/MXN
$0.01066155
1 Boundless Network(BUN)/PLN
0.0020566
1 Boundless Network(BUN)/RON
лв0.0024408
1 Boundless Network(BUN)/SEK
kr0.00539575
1 Boundless Network(BUN)/BGN
лв0.00094355
1 Boundless Network(BUN)/HUF
Ft0.190744
1 Boundless Network(BUN)/CZK
0.0118085
1 Boundless Network(BUN)/KWD
د.ك0.000172325
1 Boundless Network(BUN)/ILS
0.00190405
1 Boundless Network(BUN)/NOK
kr0.00575735
1 Boundless Network(BUN)/NZD
$0.0009492

Boundless Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Boundless Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Boundless Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Boundless Network kohta

Kui palju on Boundless Network (BUN) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUN hind USD on 0.000565 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUN/USD hind?
Praegune hind BUN/USD on $ 0.000565. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Boundless Network turukapitalisatsioon?
BUN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUN ringlev varu?
BUN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUN (ATH) hind?
BUN saavutab ATH hinna summas 0.00301676607760159 USD.
Mis oli kõigi aegade BUN madalaim (ATL) hind?
BUN nägi ATL hinda summas 0.000459053413568236 USD.
Milline on BUN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUN kauplemismaht on $ 151.39K USD.
Kas BUN sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUN hinna ennustust.
2025-08-18 02:20:08 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

