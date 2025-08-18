Boundless Network (BUN) reaalajas hind on $ 0.000565. Viimase 24 tunni jooksul BUN kaubeldud madalaim $ 0.00055 ja kõrgeim $ 0.000572 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00301676607760159 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000459053413568236.
Lüliajalise tootluse osas on BUN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.86% 24 tunni vältel +6.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Boundless Network (BUN) – turuteave
Boundless Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 151.39K 24 tunnise kauplemismahuga. BUN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 565.00K.
Boundless Network (BUN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Boundless Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000496
-0.86%
30 päeva
$ -0.000001
-0.18%
60 päeva
$ -0.0003
-34.69%
90 päeva
$ -0.039435
-98.59%
Boundless Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris BUN muutuse $ -0.00000496 (-0.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Boundless Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000001 (-0.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Boundless Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BUN $ -0.0003 (-34.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Boundless Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.039435 (-98.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability.
Boundless Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Boundless Network (BUN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Boundless Network (BUN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Boundless Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Boundless Network (BUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
