Vanilla hind(BUM)

1 BUM/USD reaalajas hind:

Vanilla (BUM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:42:08 (UTC+8)

Vanilla (BUM) hinna teave (USD)

Vanilla (BUM) reaalajas hind on $ 0.006227. Viimase 24 tunni jooksul BUM kaubeldud madalaim $ 0.006147 ja kõrgeim $ 0.006228 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUMkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on BUM muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, +0.06% 24 tunni vältel -0.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vanilla (BUM) – turuteave

Vanilla praegune turukapitalisatsioon on -- $ 53.50K 24 tunnise kauplemismahuga. BUM ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Vanilla (BUM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Vanilla tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000373+0.06%
30 päeva$ -0.000113-1.79%
60 päeva$ -0.000187-2.92%
90 päeva$ -0.000186-2.91%
Vanilla Hinnamuutus täna

Täna registreeris BUM muutuse $ +0.00000373 (+0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Vanilla 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000113 (-1.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Vanilla 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BUM $ -0.000187 (-2.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Vanilla 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000186 (-2.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Vanilla (BUM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Vanilla hinnaajaloo lehte.

Mis on Vanilla (BUM)

Vanilla on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vanilla investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BUM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Vanilla kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vanilla ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Vanilla hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vanilla (BUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vanilla (BUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vanilla nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vanilla hinna ennustust kohe!

Vanilla (BUM) tokenoomika

Vanilla (BUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Vanilla (BUM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Vanilla osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vanilla osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BUM kohalike valuutade suhtes

Vanilla ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Vanilla võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Vanilla ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vanilla kohta

Kui palju on Vanilla (BUM) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUM hind USD on 0.006227 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUM/USD hind?
Praegune hind BUM/USD on $ 0.006227. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vanilla turukapitalisatsioon?
BUM turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUM ringlev varu?
BUM ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUM (ATH) hind?
BUM saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade BUM madalaim (ATL) hind?
BUM nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on BUM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUM kauplemismaht on $ 53.50K USD.
Kas BUM sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:42:08 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

