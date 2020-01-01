Dolos The Bully (BULLY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dolos The Bully (BULLY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dolos The Bully (BULLY) teave Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain. Ametlik veebisait: https://www.dolosdiary.com/ Valge raamat: https://docs.dolosdiary.com/dolos/roadmap-and-vision Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/79yTpy8uwmAkrdgZdq6ZSBTvxKsgPrNqTLvYQBh1pump Ostke BULLY kohe!

Dolos The Bully (BULLY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dolos The Bully (BULLY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 703.12K $ 703.12K $ 703.12K Koguvaru: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M Ringlev varu: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 703.12K $ 703.12K $ 703.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2655 $ 0.2655 $ 0.2655 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000663285433245388 $ 0.000663285433245388 $ 0.000663285433245388 Praegune hind: $ 0.000732 $ 0.000732 $ 0.000732 Lisateave Dolos The Bully (BULLY) hinna kohta

Dolos The Bully (BULLY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dolos The Bully (BULLY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BULLY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BULLY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BULLY tokeni tokenoomikat, avastage BULLY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BULLY Kas olete huvitatud Dolos The Bully (BULLY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BULLY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BULLY MEXC-ist osta!

Dolos The Bully (BULLY) hinna ajalugu BULLY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BULLY hinna ajalugu kohe!

BULLY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BULLY võiks suunduda? Meie BULLY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BULLY tokeni hinna ennustust kohe!

