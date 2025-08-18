Rohkem infot BULLY

Dolos The Bully hind(BULLY)

1 BULLY/USD reaalajas hind:

$0.000771
$0.000771
0.00%1D
USD
Dolos The Bully (BULLY) reaalajas hinnagraafik
Dolos The Bully (BULLY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000771
$ 0.000771
24 h madal
$ 0.000854
$ 0.000854
24 h kõrge

$ 0.000771
$ 0.000771

$ 0.000854
$ 0.000854

$ 0.14594968914030346
$ 0.14594968914030346

$ 0.000663285433245388
$ 0.000663285433245388

0.00%

0.00%

+4.18%

+4.18%

Dolos The Bully (BULLY) reaalajas hind on $ 0.000771. Viimase 24 tunni jooksul BULLY kaubeldud madalaim $ 0.000771 ja kõrgeim $ 0.000854 näitab aktiivset turu volatiivsust. BULLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14594968914030346 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000663285433245388.

Lüliajalise tootluse osas on BULLY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +4.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dolos The Bully (BULLY) – turuteave

No.2230

$ 740.59K
$ 740.59K

$ 98.39
$ 98.39

$ 740.59K
$ 740.59K

960.55M
960.55M

960,552,599
960,552,599

960,552,281
960,552,281

99.99%

SOL

Dolos The Bully praegune turukapitalisatsioon on $ 740.59K $ 98.39 24 tunnise kauplemismahuga. BULLY ringlev varu on 960.55M, mille koguvaru on 960552281. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 740.59K.

Dolos The Bully (BULLY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Dolos The Bully tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00003-3.75%
60 päeva$ -0.00067-46.50%
90 päeva$ -0.001161-60.10%
Dolos The Bully Hinnamuutus täna

Täna registreeris BULLY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Dolos The Bully 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00003 (-3.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Dolos The Bully 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BULLY $ -0.00067 (-46.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Dolos The Bully 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001161 (-60.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Dolos The Bully (BULLY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Dolos The Bully hinnaajaloo lehte.

Mis on Dolos The Bully (BULLY)

Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain.

Dolos The Bully on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dolos The Bully investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BULLY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Dolos The Bully kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dolos The Bully ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Dolos The Bully hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dolos The Bully (BULLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dolos The Bully (BULLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dolos The Bully nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dolos The Bully hinna ennustust kohe!

Dolos The Bully (BULLY) tokenoomika

Dolos The Bully (BULLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BULLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Dolos The Bully (BULLY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Dolos The Bully osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dolos The Bully osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Dolos The Bully ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Dolos The Bully võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Dolos The Bully ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dolos The Bully kohta

Kui palju on Dolos The Bully (BULLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BULLY hind USD on 0.000771 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BULLY/USD hind?
Praegune hind BULLY/USD on $ 0.000771. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dolos The Bully turukapitalisatsioon?
BULLY turukapitalisatsioon on $ 740.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BULLY ringlev varu?
BULLY ringlev varu on 960.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BULLY (ATH) hind?
BULLY saavutab ATH hinna summas 0.14594968914030346 USD.
Mis oli kõigi aegade BULLY madalaim (ATL) hind?
BULLY nägi ATL hinda summas 0.000663285433245388 USD.
Milline on BULLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BULLY kauplemismaht on $ 98.39 USD.
Kas BULLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BULLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BULLY hinna ennustust.
Dolos The Bully (BULLY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

