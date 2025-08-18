Dolos The Bully (BULLY) reaalajas hind on $ 0.000771. Viimase 24 tunni jooksul BULLY kaubeldud madalaim $ 0.000771 ja kõrgeim $ 0.000854 näitab aktiivset turu volatiivsust. BULLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14594968914030346 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000663285433245388.
Lüliajalise tootluse osas on BULLY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +4.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dolos The Bully (BULLY) – turuteave
No.2230
$ 740.59K
$ 740.59K$ 740.59K
$ 98.39
$ 98.39$ 98.39
$ 740.59K
$ 740.59K$ 740.59K
960.55M
960.55M 960.55M
960,552,599
960,552,599 960,552,599
960,552,281
960,552,281 960,552,281
99.99%
SOL
Dolos The Bully praegune turukapitalisatsioon on $ 740.59K$ 98.39 24 tunnise kauplemismahuga. BULLY ringlev varu on 960.55M, mille koguvaru on 960552281. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 740.59K.
Dolos The Bully (BULLY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Dolos The Bully tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00003
-3.75%
60 päeva
$ -0.00067
-46.50%
90 päeva
$ -0.001161
-60.10%
Dolos The Bully Hinnamuutus täna
Täna registreeris BULLY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Dolos The Bully 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00003 (-3.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Dolos The Bully 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BULLY $ -0.00067 (-46.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Dolos The Bully 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001161 (-60.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Dolos The Bully (BULLY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain.
Dolos The Bully on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dolos The Bully investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BULLY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Dolos The Bully kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dolos The Bully ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Dolos The Bully hinna ennustus (USD)
Kui palju on Dolos The Bully (BULLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dolos The Bully (BULLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dolos The Bully nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Dolos The Bully (BULLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BULLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Dolos The Bully (BULLY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Dolos The Bully osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dolos The Bully osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.