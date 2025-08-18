Rohkem infot BUL

Pepe Buldak logo

Pepe Buldak hind(BUL)

1 BUL/USD reaalajas hind:

$0.00000023458
0.00%1D
USD
Pepe Buldak (BUL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:29:33 (UTC+8)

Pepe Buldak (BUL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000022059
24 h madal
$ 0.00000023459
24 h kõrge

$ 0.00000022059
$ 0.00000023459
--
--
+0.69%

0.00%

-38.27%

-38.27%

Pepe Buldak (BUL) reaalajas hind on $ 0.00000023458. Viimase 24 tunni jooksul BUL kaubeldud madalaim $ 0.00000022059 ja kõrgeim $ 0.00000023459 näitab aktiivset turu volatiivsust. BULkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on BUL muutunud +0.69% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -38.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pepe Buldak (BUL) – turuteave

--
$ 15.27K
$ 719.93K
--
3,069,000,000,000
ETH

Pepe Buldak praegune turukapitalisatsioon on -- $ 15.27K 24 tunnise kauplemismahuga. BUL ringlev varu on --, mille koguvaru on 3069000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Pepe Buldak (BUL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pepe Buldak tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00000006542-21.81%
60 päeva$ -0.00000029706-55.88%
90 päeva$ -0.00000039474-62.73%
Pepe Buldak Hinnamuutus täna

Täna registreeris BUL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pepe Buldak 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000006542 (-21.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pepe Buldak 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BUL $ -0.00000029706 (-55.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pepe Buldak 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000039474 (-62.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pepe Buldak (BUL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pepe Buldak hinnaajaloo lehte.

Mis on Pepe Buldak (BUL)

Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value.

Pepe Buldak on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pepe Buldak investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BUL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pepe Buldak kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pepe Buldak ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pepe Buldak hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pepe Buldak (BUL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pepe Buldak (BUL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pepe Buldak nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pepe Buldak hinna ennustust kohe!

Pepe Buldak (BUL) tokenoomika

Pepe Buldak (BUL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pepe Buldak (BUL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pepe Buldak osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pepe Buldak osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BUL kohalike valuutade suhtes

1 Pepe Buldak(BUL)/VND
0.0061729727
1 Pepe Buldak(BUL)/AUD
A$0.0000003565616
1 Pepe Buldak(BUL)/GBP
0.0000001712434
1 Pepe Buldak(BUL)/EUR
0.000000199393
1 Pepe Buldak(BUL)/USD
$0.00000023458
1 Pepe Buldak(BUL)/MYR
RM0.0000009875818
1 Pepe Buldak(BUL)/TRY
0.0000095685182
1 Pepe Buldak(BUL)/JPY
¥0.00003448326
1 Pepe Buldak(BUL)/ARS
ARS$0.0003042526058
1 Pepe Buldak(BUL)/RUB
0.0000187124466
1 Pepe Buldak(BUL)/INR
0.0000205280958
1 Pepe Buldak(BUL)/IDR
Rp0.0037835478574
1 Pepe Buldak(BUL)/KRW
0.0003258034704
1 Pepe Buldak(BUL)/PHP
0.000013265499
1 Pepe Buldak(BUL)/EGP
￡E.0.0000113278682
1 Pepe Buldak(BUL)/BRL
R$0.000001266732
1 Pepe Buldak(BUL)/CAD
C$0.0000003237204
1 Pepe Buldak(BUL)/BDT
0.0000284873952
1 Pepe Buldak(BUL)/NGN
0.0003597847292
1 Pepe Buldak(BUL)/UAH
0.0000096670418
1 Pepe Buldak(BUL)/VES
Bs0.0000316683
1 Pepe Buldak(BUL)/CLP
$0.00022613512
1 Pepe Buldak(BUL)/PKR
Rs0.0000664518224
1 Pepe Buldak(BUL)/KZT
0.0001270039578
1 Pepe Buldak(BUL)/THB
฿0.0000076027378
1 Pepe Buldak(BUL)/TWD
NT$0.0000070444374
1 Pepe Buldak(BUL)/AED
د.إ0.0000008609086
1 Pepe Buldak(BUL)/CHF
Fr0.000000187664
1 Pepe Buldak(BUL)/HKD
HK$0.0000018344156
1 Pepe Buldak(BUL)/AMD
֏0.0000896705508
1 Pepe Buldak(BUL)/MAD
.د.م0.0000021088742
1 Pepe Buldak(BUL)/MXN
$0.0000043936834
1 Pepe Buldak(BUL)/PLN
0.0000008538712
1 Pepe Buldak(BUL)/RON
лв0.0000010133856
1 Pepe Buldak(BUL)/SEK
kr0.0000022378932
1 Pepe Buldak(BUL)/BGN
лв0.0000003917486
1 Pepe Buldak(BUL)/HUF
Ft0.000079276311
1 Pepe Buldak(BUL)/CZK
0.0000049121052
1 Pepe Buldak(BUL)/KWD
د.ك0.0000000715469
1 Pepe Buldak(BUL)/ILS
0.0000007905346
1 Pepe Buldak(BUL)/NOK
kr0.0000023856786
1 Pepe Buldak(BUL)/NZD
$0.0000003940944

Pepe Buldak ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pepe Buldak võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Pepe Buldak ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pepe Buldak kohta

Kui palju on Pepe Buldak (BUL) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUL hind USD on 0.00000023458 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUL/USD hind?
Praegune hind BUL/USD on $ 0.00000023458. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pepe Buldak turukapitalisatsioon?
BUL turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUL ringlev varu?
BUL ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUL (ATH) hind?
BUL saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade BUL madalaim (ATL) hind?
BUL nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on BUL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUL kauplemismaht on $ 15.27K USD.
Kas BUL sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUL hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:29:33 (UTC+8)

