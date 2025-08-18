Pepe Buldak (BUL) reaalajas hind on $ 0.00000023458. Viimase 24 tunni jooksul BUL kaubeldud madalaim $ 0.00000022059 ja kõrgeim $ 0.00000023459 näitab aktiivset turu volatiivsust. BULkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on BUL muutunud +0.69% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -38.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pepe Buldak (BUL) – turuteave
--
----
$ 15.27K
$ 15.27K$ 15.27K
$ 719.93K
$ 719.93K$ 719.93K
--
----
3,069,000,000,000
3,069,000,000,000 3,069,000,000,000
ETH
Pepe Buldak praegune turukapitalisatsioon on --$ 15.27K 24 tunnise kauplemismahuga. BUL ringlev varu on --, mille koguvaru on 3069000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Pepe Buldak (BUL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Pepe Buldak tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00000006542
-21.81%
60 päeva
$ -0.00000029706
-55.88%
90 päeva
$ -0.00000039474
-62.73%
Pepe Buldak Hinnamuutus täna
Täna registreeris BUL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Pepe Buldak 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000006542 (-21.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Pepe Buldak 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BUL $ -0.00000029706 (-55.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Pepe Buldak 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000039474 (-62.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Pepe Buldak (BUL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value.
Pepe Buldak on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pepe Buldak investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BUL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Pepe Buldak kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pepe Buldak ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Pepe Buldak hinna ennustus (USD)
Kui palju on Pepe Buldak (BUL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pepe Buldak (BUL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pepe Buldak nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Pepe Buldak (BUL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Pepe Buldak (BUL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Pepe Buldak osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pepe Buldak osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.