Buckazoids (BUCKAZOIDS) teave Buckazoids first appeared in the 1989 sci-fi adventure game Space Quest III, developed by Sierra On-Line. In the game, these gold coins—featuring a vertical "₿" symbol and numeric denominations—served as universal intergalactic currency. Players used them to purchase gear, pay for transportation, and trade with alien merchants. They can be considered an early example of a "decentralized" digital currency within a virtual world. Ametlik veebisait: https://buckazoids-solana.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/BQQzEvYT4knThhkSPBvSKBLg1LEczisWLhx5ydJipump Ostke BUCKAZOIDS kohe!

Buckazoids (BUCKAZOIDS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Buckazoids (BUCKAZOIDS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 488.26K $ 488.26K $ 488.26K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.008998 $ 0.008998 $ 0.008998 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000471115961387843 $ 0.000471115961387843 $ 0.000471115961387843 Praegune hind: $ 0.0004883 $ 0.0004883 $ 0.0004883 Lisateave Buckazoids (BUCKAZOIDS) hinna kohta

Buckazoids (BUCKAZOIDS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Buckazoids (BUCKAZOIDS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUCKAZOIDS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUCKAZOIDS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUCKAZOIDS tokeni tokenoomikat, avastage BUCKAZOIDS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BUCKAZOIDS Kas olete huvitatud Buckazoids (BUCKAZOIDS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BUCKAZOIDS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BUCKAZOIDS MEXC-ist osta!

Buckazoids (BUCKAZOIDS) hinna ajalugu BUCKAZOIDS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BUCKAZOIDS hinna ajalugu kohe!

BUCKAZOIDS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUCKAZOIDS võiks suunduda? Meie BUCKAZOIDS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BUCKAZOIDS tokeni hinna ennustust kohe!

