GME MASCOT (BUCK) reaalajas hind on $ 0.0031194. Viimase 24 tunni jooksul BUCK kaubeldud madalaim $ 0.0028904 ja kõrgeim $ 0.0031245 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUCKkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on BUCK muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, +2.80% 24 tunni vältel +66.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GME MASCOT (BUCK) – turuteave
$ 53.29K
$ 53.29K
$ 3.12M
$ 3.12M
1,000,000,000
1,000,000,000
SOL
GME MASCOT praegune turukapitalisatsioon on --$ 53.29K 24 tunnise kauplemismahuga. BUCK ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
GME MASCOT (BUCK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GME MASCOT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000084964
+2.80%
30 päeva
$ +0.0008493
+37.41%
60 päeva
$ +0.0006362
+25.62%
90 päeva
$ +0.0018724
+150.15%
GME MASCOT Hinnamuutus täna
Täna registreeris BUCK muutuse $ +0.000084964 (+2.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GME MASCOT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0008493 (+37.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GME MASCOT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BUCK $ +0.0006362 (+25.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GME MASCOT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0018724 (+150.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GME MASCOT (BUCK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GME MASCOT hinna ennustus (USD)
Kui palju on GME MASCOT (BUCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GME MASCOT (BUCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GME MASCOT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GME MASCOT (BUCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GME MASCOT (BUCK) ostujuhend
