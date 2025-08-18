Rohkem infot BUCK

BUCK Hinnainfo

BUCK Tokenoomika

BUCK Hinnaprognoos

BUCK Ajalugu

BUCK – ostujuhend

BUCK-usaldusraha valuutakonverter

BUCK Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GME MASCOT logo

GME MASCOT hind(BUCK)

1 BUCK/USD reaalajas hind:

$0.0031194
$0.0031194$0.0031194
+2.80%1D
USD
GME MASCOT (BUCK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:41:46 (UTC+8)

GME MASCOT (BUCK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0028904
$ 0.0028904$ 0.0028904
24 h madal
$ 0.0031245
$ 0.0031245$ 0.0031245
24 h kõrge

$ 0.0028904
$ 0.0028904$ 0.0028904

$ 0.0031245
$ 0.0031245$ 0.0031245

--
----

--
----

-0.14%

+2.80%

+66.59%

+66.59%

GME MASCOT (BUCK) reaalajas hind on $ 0.0031194. Viimase 24 tunni jooksul BUCK kaubeldud madalaim $ 0.0028904 ja kõrgeim $ 0.0031245 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUCKkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on BUCK muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, +2.80% 24 tunni vältel +66.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GME MASCOT (BUCK) – turuteave

--
----

$ 53.29K
$ 53.29K$ 53.29K

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

GME MASCOT praegune turukapitalisatsioon on -- $ 53.29K 24 tunnise kauplemismahuga. BUCK ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

GME MASCOT (BUCK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GME MASCOT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000084964+2.80%
30 päeva$ +0.0008493+37.41%
60 päeva$ +0.0006362+25.62%
90 päeva$ +0.0018724+150.15%
GME MASCOT Hinnamuutus täna

Täna registreeris BUCK muutuse $ +0.000084964 (+2.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GME MASCOT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0008493 (+37.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GME MASCOT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BUCK $ +0.0006362 (+25.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GME MASCOT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0018724 (+150.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GME MASCOT (BUCK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GME MASCOT hinnaajaloo lehte.

Mis on GME MASCOT (BUCK)

GME MASCOT is a memecoin on the Solana chain.

GME MASCOT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GME MASCOT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BUCK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GME MASCOT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GME MASCOT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GME MASCOT hinna ennustus (USD)

Kui palju on GME MASCOT (BUCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GME MASCOT (BUCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GME MASCOT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GME MASCOT hinna ennustust kohe!

GME MASCOT (BUCK) tokenoomika

GME MASCOT (BUCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GME MASCOT (BUCK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GME MASCOT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GME MASCOT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BUCK kohalike valuutade suhtes

1 GME MASCOT(BUCK)/VND
82.087011
1 GME MASCOT(BUCK)/AUD
A$0.004772682
1 GME MASCOT(BUCK)/GBP
0.002277162
1 GME MASCOT(BUCK)/EUR
0.00265149
1 GME MASCOT(BUCK)/USD
$0.0031194
1 GME MASCOT(BUCK)/MYR
RM0.013132674
1 GME MASCOT(BUCK)/TRY
0.12742749
1 GME MASCOT(BUCK)/JPY
¥0.4585518
1 GME MASCOT(BUCK)/ARS
ARS$4.040652402
1 GME MASCOT(BUCK)/RUB
0.248429016
1 GME MASCOT(BUCK)/INR
0.272978694
1 GME MASCOT(BUCK)/IDR
Rp50.312896182
1 GME MASCOT(BUCK)/KRW
4.332472272
1 GME MASCOT(BUCK)/PHP
0.17640207
1 GME MASCOT(BUCK)/EGP
￡E.0.150386274
1 GME MASCOT(BUCK)/BRL
R$0.01684476
1 GME MASCOT(BUCK)/CAD
C$0.004304772
1 GME MASCOT(BUCK)/BDT
0.378819936
1 GME MASCOT(BUCK)/NGN
4.784348556
1 GME MASCOT(BUCK)/UAH
0.128550474
1 GME MASCOT(BUCK)/VES
Bs0.421119
1 GME MASCOT(BUCK)/CLP
$3.0071016
1 GME MASCOT(BUCK)/PKR
Rs0.883663632
1 GME MASCOT(BUCK)/KZT
1.688874354
1 GME MASCOT(BUCK)/THB
฿0.100850202
1 GME MASCOT(BUCK)/TWD
NT$0.093675582
1 GME MASCOT(BUCK)/AED
د.إ0.011448198
1 GME MASCOT(BUCK)/CHF
Fr0.00249552
1 GME MASCOT(BUCK)/HKD
HK$0.024393708
1 GME MASCOT(BUCK)/AMD
֏1.192421844
1 GME MASCOT(BUCK)/MAD
.د.م0.028043406
1 GME MASCOT(BUCK)/MXN
$0.058395168
1 GME MASCOT(BUCK)/PLN
0.011323422
1 GME MASCOT(BUCK)/RON
лв0.013475808
1 GME MASCOT(BUCK)/SEK
kr0.029759076
1 GME MASCOT(BUCK)/BGN
лв0.005209398
1 GME MASCOT(BUCK)/HUF
Ft1.052423172
1 GME MASCOT(BUCK)/CZK
0.065164266
1 GME MASCOT(BUCK)/KWD
د.ك0.000951417
1 GME MASCOT(BUCK)/ILS
0.010512378
1 GME MASCOT(BUCK)/NOK
kr0.031693104
1 GME MASCOT(BUCK)/NZD
$0.005240592

GME MASCOT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GME MASCOT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GME MASCOT kohta

Kui palju on GME MASCOT (BUCK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUCK hind USD on 0.0031194 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUCK/USD hind?
Praegune hind BUCK/USD on $ 0.0031194. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GME MASCOT turukapitalisatsioon?
BUCK turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUCK ringlev varu?
BUCK ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUCK (ATH) hind?
BUCK saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade BUCK madalaim (ATL) hind?
BUCK nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on BUCK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUCK kauplemismaht on $ 53.29K USD.
Kas BUCK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUCK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUCK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:41:46 (UTC+8)

GME MASCOT (BUCK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BUCK/USD kalkulaator

Summa

BUCK
BUCK
USD
USD

1 BUCK = 0.0031194 USD

Kauplemine: BUCK

BUCKUSDT
$0.0031194
$0.0031194$0.0031194
+2.82%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu