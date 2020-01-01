Imaginary Ones (BUBBLE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Imaginary Ones (BUBBLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Imaginary Ones (BUBBLE) teave Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World. Ametlik veebisait: https://imaginaryones.com/ Valge raamat: https://bubble.imaginaryones.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3 Ostke BUBBLE kohe!

Imaginary Ones (BUBBLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Imaginary Ones (BUBBLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 2.80B $ 2.80B $ 2.80B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.59M $ 4.59M $ 4.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000405708772479809 $ 0.000405708772479809 $ 0.000405708772479809 Praegune hind: $ 0.000459 $ 0.000459 $ 0.000459 Lisateave Imaginary Ones (BUBBLE) hinna kohta

Imaginary Ones (BUBBLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Imaginary Ones (BUBBLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUBBLE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUBBLE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUBBLE tokeni tokenoomikat, avastage BUBBLE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BUBBLE Kas olete huvitatud Imaginary Ones (BUBBLE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BUBBLE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BUBBLE MEXC-ist osta!

Imaginary Ones (BUBBLE) hinna ajalugu BUBBLE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BUBBLE hinna ajalugu kohe!

BUBBLE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUBBLE võiks suunduda? Meie BUBBLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BUBBLE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!