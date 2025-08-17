Imaginary Ones (BUBBLE) reaalajas hind on $ 0.000514. Viimase 24 tunni jooksul BUBBLE kaubeldud madalaim $ 0.000499 ja kõrgeim $ 0.000514 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUBBLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.012958719190251067 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000405708772479809.
Lüliajalise tootluse osas on BUBBLE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +1.18% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Imaginary Ones (BUBBLE) – turuteave
Imaginary Ones praegune turukapitalisatsioon on $ 1.43M$ 137.97 24 tunnise kauplemismahuga. BUBBLE ringlev varu on 2.79B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.14M.
Imaginary Ones (BUBBLE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Imaginary Ones tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000599
+1.18%
30 päeva
$ -0.000124
-19.44%
60 päeva
$ -0.000441
-46.18%
90 päeva
$ -0.000397
-43.58%
Imaginary Ones Hinnamuutus täna
Täna registreeris BUBBLE muutuse $ +0.00000599 (+1.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Imaginary Ones 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000124 (-19.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Imaginary Ones 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BUBBLE $ -0.000441 (-46.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Imaginary Ones 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000397 (-43.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Imaginary Ones (BUBBLE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.
Imaginary Ones on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Imaginary Ones investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BUBBLE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Imaginary Ones kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Imaginary Ones ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Imaginary Ones hinna ennustus (USD)
Kui palju on Imaginary Ones (BUBBLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Imaginary Ones (BUBBLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Imaginary Ones nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Imaginary Ones (BUBBLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUBBLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Imaginary Ones (BUBBLE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Imaginary Ones osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Imaginary Ones osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
