Imaginary Ones hind(BUBBLE)

1 BUBBLE/USD reaalajas hind:

Imaginary Ones (BUBBLE) reaalajas hinnagraafik
2025-08-17 23:58:43 (UTC+8)

Imaginary Ones (BUBBLE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
Imaginary Ones (BUBBLE) reaalajas hind on $ 0.000514. Viimase 24 tunni jooksul BUBBLE kaubeldud madalaim $ 0.000499 ja kõrgeim $ 0.000514 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUBBLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.012958719190251067 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000405708772479809.

Lüliajalise tootluse osas on BUBBLE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +1.18% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Imaginary Ones (BUBBLE) – turuteave

No.1987

Imaginary Ones praegune turukapitalisatsioon on $ 1.43M $ 137.97 24 tunnise kauplemismahuga. BUBBLE ringlev varu on 2.79B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.14M.

Imaginary Ones (BUBBLE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Imaginary Ones tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000599+1.18%
30 päeva$ -0.000124-19.44%
60 päeva$ -0.000441-46.18%
90 päeva$ -0.000397-43.58%
Imaginary Ones Hinnamuutus täna

Täna registreeris BUBBLE muutuse $ +0.00000599 (+1.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Imaginary Ones 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000124 (-19.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Imaginary Ones 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BUBBLE $ -0.000441 (-46.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Imaginary Ones 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000397 (-43.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Imaginary Ones (BUBBLE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Imaginary Ones hinnaajaloo lehte.

Mis on Imaginary Ones (BUBBLE)

Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

Imaginary Ones on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Imaginary Ones investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BUBBLE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Imaginary Ones kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Imaginary Ones ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Imaginary Ones hinna ennustus (USD)

Kui palju on Imaginary Ones (BUBBLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Imaginary Ones (BUBBLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Imaginary Ones nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Imaginary Ones hinna ennustust kohe!

Imaginary Ones (BUBBLE) tokenoomika

Imaginary Ones (BUBBLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUBBLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Imaginary Ones (BUBBLE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Imaginary Ones osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Imaginary Ones osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BUBBLE kohalike valuutade suhtes

Imaginary Ones ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Imaginary Ones võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Imaginary Ones ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Imaginary Ones kohta

Kui palju on Imaginary Ones (BUBBLE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUBBLE hind USD on 0.000514 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUBBLE/USD hind?
Praegune hind BUBBLE/USD on $ 0.000514. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Imaginary Ones turukapitalisatsioon?
BUBBLE turukapitalisatsioon on $ 1.43M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUBBLE ringlev varu?
BUBBLE ringlev varu on 2.79B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUBBLE (ATH) hind?
BUBBLE saavutab ATH hinna summas 0.012958719190251067 USD.
Mis oli kõigi aegade BUBBLE madalaim (ATL) hind?
BUBBLE nägi ATL hinda summas 0.000405708772479809 USD.
Milline on BUBBLE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUBBLE kauplemismaht on $ 137.97 USD.
Kas BUBBLE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUBBLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUBBLE hinna ennustust.
2025-08-17 23:58:43 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

