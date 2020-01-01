Bubb (BUBB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bubb (BUBB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bubb (BUBB) teave $BUBB is an artistic frog-themed meme coin on the BSC chain, showcasing its unique character through hand-drawn designs. Ametlik veebisait: https://www.bubbnb.xyz/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xd5369a3CaC0f4448A9A96bb98AF9c887c92fC37B Ostke BUBB kohe!

Bubb (BUBB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bubb (BUBB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.042679 $ 0.042679 $ 0.042679 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000175048316618067 $ 0.000175048316618067 $ 0.000175048316618067 Praegune hind: $ 0.001529 $ 0.001529 $ 0.001529 Lisateave Bubb (BUBB) hinna kohta

Bubb (BUBB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bubb (BUBB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUBB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUBB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUBB tokeni tokenoomikat, avastage BUBB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BUBB Kas olete huvitatud Bubb (BUBB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BUBB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BUBB MEXC-ist osta!

Bubb (BUBB) hinna ajalugu BUBB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BUBB hinna ajalugu kohe!

BUBB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUBB võiks suunduda? Meie BUBB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BUBB tokeni hinna ennustust kohe!

