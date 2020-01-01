Bityuan (BTY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bityuan (BTY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bityuan (BTY) teave Bityuan(BTY) is an EVM-compatible chain with the parachain architecture and a blockchain that integrates AI applications. Ametlik veebisait: https://bityuan.com/index Valge raamat: https://bityuan.com/download/BityuanWhitePaper_En.pdf Plokiahela Explorer: https://mainnet.bityuan.com/index Ostke BTY kohe!

Bityuan (BTY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bityuan (BTY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 640.00M $ 640.00M $ 640.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.33M $ 21.33M $ 21.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.03333 $ 0.03333 $ 0.03333 Lisateave Bityuan (BTY) hinna kohta

Bityuan (BTY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bityuan (BTY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTY tokeni tokenoomikat, avastage BTY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BTY Kas olete huvitatud Bityuan (BTY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BTY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BTY MEXC-ist osta!

Bityuan (BTY) hinna ajalugu BTY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BTY hinna ajalugu kohe!

BTY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTY võiks suunduda? Meie BTY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BTY tokeni hinna ennustust kohe!

