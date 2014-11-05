BitShares (BTS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BitShares (BTS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BitShares (BTS) teave The BitShares blockchain is an industrial-grade decentralized platform. Ametlik veebisait: https://bitshares.github.io Valge raamat: https://bitshares.github.io/docs/#/whitepaper Plokiahela Explorer: https://bitshares.network Ostke BTS kohe!

BitShares (BTS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BitShares (BTS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M Koguvaru: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ringlev varu: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.58M $ 4.58M $ 4.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.17389 $ 0.17389 $ 0.17389 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000857770484221039 $ 0.000857770484221039 $ 0.000857770484221039 Praegune hind: $ 0.0012726 $ 0.0012726 $ 0.0012726 Lisateave BitShares (BTS) hinna kohta

BitShares (BTS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BitShares (BTS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTS tokeni tokenoomikat, avastage BTS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BTS Kas olete huvitatud BitShares (BTS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BTS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BTS MEXC-ist osta!

BitShares (BTS) hinna ajalugu BTS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BTS hinna ajalugu kohe!

BTS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTS võiks suunduda? Meie BTS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BTS tokeni hinna ennustust kohe!

