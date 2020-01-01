Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bitcoin Bam (BTCBAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bitcoin Bam (BTCBAM) teave Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. Ametlik veebisait: https://www.btcbam.com/ Valge raamat: https://btcbam.com/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce Ostke BTCBAM kohe!

Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitcoin Bam (BTCBAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 489.58K $ 489.58K $ 489.58K Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 22 $ 22 $ 22 Kõigi aegade madalaim: $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 Praegune hind: $ 0.04764 $ 0.04764 $ 0.04764 Lisateave Bitcoin Bam (BTCBAM) hinna kohta

Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTCBAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTCBAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTCBAM tokeni tokenoomikat, avastage BTCBAM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BTCBAM Kas olete huvitatud Bitcoin Bam (BTCBAM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BTCBAM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BTCBAM MEXC-ist osta!

Bitcoin Bam (BTCBAM) hinna ajalugu BTCBAM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BTCBAM hinna ajalugu kohe!

BTCBAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTCBAM võiks suunduda? Meie BTCBAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BTCBAM tokeni hinna ennustust kohe!

