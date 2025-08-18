Rohkem infot BTCBAM

Bitcoin Bam hind(BTCBAM)

1 BTCBAM/USD reaalajas hind:

$0.0485
0.00%1D
USD
Bitcoin Bam (BTCBAM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:12:16 (UTC+8)

Bitcoin Bam (BTCBAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04833
24 h madal
$ 0.04869
24 h kõrge

$ 0.04833
$ 0.04869
$ 20.04816313976678
$ 0.020059523206536256
+0.04%

0.00%

-1.33%

-1.33%

Bitcoin Bam (BTCBAM) reaalajas hind on $ 0.0485. Viimase 24 tunni jooksul BTCBAM kaubeldud madalaim $ 0.04833 ja kõrgeim $ 0.04869 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTCBAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 20.04816313976678 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020059523206536256.

Lüliajalise tootluse osas on BTCBAM muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bitcoin Bam (BTCBAM) – turuteave

No.2395

$ 498.42K
$ 53.12K
$ 1.02M
10.28M
21,000,000
21,000,000
48.93%

BSC

Bitcoin Bam praegune turukapitalisatsioon on $ 498.42K $ 53.12K 24 tunnise kauplemismahuga. BTCBAM ringlev varu on 10.28M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.02M.

Bitcoin Bam (BTCBAM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bitcoin Bam tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00866-15.16%
60 päeva$ +0.00225+4.86%
90 päeva$ +0.01345+38.37%
Bitcoin Bam Hinnamuutus täna

Täna registreeris BTCBAM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bitcoin Bam 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00866 (-15.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bitcoin Bam 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BTCBAM $ +0.00225 (+4.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bitcoin Bam 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01345 (+38.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bitcoin Bam (BTCBAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bitcoin Bam hinnaajaloo lehte.

Mis on Bitcoin Bam (BTCBAM)

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Bitcoin Bam on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bitcoin Bam investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BTCBAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bitcoin Bam kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bitcoin Bam ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bitcoin Bam hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bitcoin Bam (BTCBAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitcoin Bam (BTCBAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitcoin Bam nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bitcoin Bam hinna ennustust kohe!

Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenoomika

Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTCBAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bitcoin Bam (BTCBAM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bitcoin Bam osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bitcoin Bam osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BTCBAM kohalike valuutade suhtes

1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/VND
1,276.2775
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/AUD
A$0.07372
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/GBP
0.035405
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/EUR
0.041225
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/USD
$0.0485
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/MYR
RM0.204185
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/TRY
1.978315
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/JPY
¥7.1295
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/ARS
ARS$62.904985
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/RUB
3.865935
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/INR
4.244235
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/IDR
Rp782.257955
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/KRW
67.36068
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/PHP
2.742675
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/EGP
￡E.2.34061
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/BRL
R$0.2619
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/CAD
C$0.06693
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/BDT
5.88984
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/NGN
74.38639
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/UAH
1.998685
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/VES
Bs6.5475
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/CLP
$46.754
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/PKR
Rs13.73908
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/KZT
26.258385
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/THB
฿1.56655
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/TWD
NT$1.456455
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/AED
د.إ0.177995
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/CHF
Fr0.0388
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/HKD
HK$0.37927
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/AMD
֏18.53961
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/MAD
.د.م0.436015
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/MXN
$0.915195
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/PLN
0.17654
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/RON
лв0.20952
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/SEK
kr0.463175
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/BGN
лв0.080995
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/HUF
Ft16.3736
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/CZK
1.01365
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/KWD
د.ك0.0147925
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/ILS
0.163445
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/NOK
kr0.494215
1 Bitcoin Bam(BTCBAM)/NZD
$0.08148

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bitcoin Bam võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bitcoin Bam ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitcoin Bam kohta

Kui palju on Bitcoin Bam (BTCBAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas BTCBAM hind USD on 0.0485 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BTCBAM/USD hind?
Praegune hind BTCBAM/USD on $ 0.0485. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bitcoin Bam turukapitalisatsioon?
BTCBAM turukapitalisatsioon on $ 498.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BTCBAM ringlev varu?
BTCBAM ringlev varu on 10.28M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTCBAM (ATH) hind?
BTCBAM saavutab ATH hinna summas 20.04816313976678 USD.
Mis oli kõigi aegade BTCBAM madalaim (ATL) hind?
BTCBAM nägi ATL hinda summas 0.020059523206536256 USD.
Milline on BTCBAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BTCBAM kauplemismaht on $ 53.12K USD.
Kas BTCBAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
BTCBAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTCBAM hinna ennustust.
Bitcoin Bam (BTCBAM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
