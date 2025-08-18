Bitcoin Bam (BTCBAM) reaalajas hind on $ 0.0485. Viimase 24 tunni jooksul BTCBAM kaubeldud madalaim $ 0.04833 ja kõrgeim $ 0.04869 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTCBAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 20.04816313976678 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020059523206536256.
Lüliajalise tootluse osas on BTCBAM muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bitcoin Bam (BTCBAM) – turuteave
No.2395
$ 498.42K
$ 498.42K$ 498.42K
$ 53.12K
$ 53.12K$ 53.12K
$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M
10.28M
10.28M 10.28M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
48.93%
BSC
Bitcoin Bam praegune turukapitalisatsioon on $ 498.42K$ 53.12K 24 tunnise kauplemismahuga. BTCBAM ringlev varu on 10.28M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.02M.
Bitcoin Bam (BTCBAM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bitcoin Bam tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00866
-15.16%
60 päeva
$ +0.00225
+4.86%
90 päeva
$ +0.01345
+38.37%
Bitcoin Bam Hinnamuutus täna
Täna registreeris BTCBAM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bitcoin Bam 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00866 (-15.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bitcoin Bam 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BTCBAM $ +0.00225 (+4.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bitcoin Bam 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01345 (+38.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bitcoin Bam (BTCBAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers.
The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.
Bitcoin Bam on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bitcoin Bam investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BTCBAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bitcoin Bam kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bitcoin Bam ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bitcoin Bam hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bitcoin Bam (BTCBAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitcoin Bam (BTCBAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitcoin Bam nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTCBAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bitcoin Bam (BTCBAM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bitcoin Bam osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bitcoin Bam osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.