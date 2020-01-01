BSX Protocol (BSX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BSX Protocol (BSX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BSX Protocol (BSX) teave "BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team." Ametlik veebisait: https://www.bsx.exchange/ Valge raamat: https://api-docs.bsx.exchange/reference/general-information Plokiahela Explorer: https://basescan.org/address/0xD47F3E45B23b7594F5d5e1CcFde63237c60BE49e Ostke BSX kohe!

BSX Protocol (BSX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BSX Protocol (BSX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.49M $ 6.49M $ 6.49M Koguvaru: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Ringlev varu: $ 189.48M $ 189.48M $ 189.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.17M $ 34.17M $ 34.17M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.44982 $ 0.44982 $ 0.44982 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006060071215687439 $ 0.006060071215687439 $ 0.006060071215687439 Praegune hind: $ 0.03424 $ 0.03424 $ 0.03424 Lisateave BSX Protocol (BSX) hinna kohta

BSX Protocol (BSX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BSX Protocol (BSX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BSX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BSX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BSX tokeni tokenoomikat, avastage BSX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BSX Kas olete huvitatud BSX Protocol (BSX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BSX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BSX MEXC-ist osta!

BSX Protocol (BSX) hinna ajalugu BSX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BSX hinna ajalugu kohe!

BSX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BSX võiks suunduda? Meie BSX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BSX tokeni hinna ennustust kohe!

