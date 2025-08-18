BSX Protocol (BSX) reaalajas hind on $ 0.04328. Viimase 24 tunni jooksul BSX kaubeldud madalaim $ 0.03519 ja kõrgeim $ 0.0733 näitab aktiivset turu volatiivsust. BSXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28,940.090264703733 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006060071215687439.
Lüliajalise tootluse osas on BSX muutunud -3.98% viimase tunni jooksul, -5.36% 24 tunni vältel +265.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BSX Protocol (BSX) – turuteave
No.1230
$ 8.20M
$ 8.20M$ 8.20M
$ 164.56K
$ 164.56K$ 164.56K
$ 43.19M
$ 43.19M$ 43.19M
189.48M
189.48M 189.48M
998,000,000
998,000,000 998,000,000
998,000,000
998,000,000 998,000,000
18.98%
BASE
BSX Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 8.20M$ 164.56K 24 tunnise kauplemismahuga. BSX ringlev varu on 189.48M, mille koguvaru on 998000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.19M.
BSX Protocol (BSX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BSX Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0024399
-5.36%
30 päeva
$ +0.03294
+318.56%
60 päeva
$ +0.02902
+203.50%
90 päeva
$ +0.0311
+255.33%
BSX Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris BSX muutuse $ -0.0024399 (-5.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BSX Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.03294 (+318.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BSX Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BSX $ +0.02902 (+203.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BSX Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0311 (+255.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BSX Protocol (BSX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market.
BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems.
BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."
BSX Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BSX Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BSX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BSX Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BSX Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BSX Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on BSX Protocol (BSX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BSX Protocol (BSX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BSX Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BSX Protocol (BSX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BSX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BSX Protocol (BSX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BSX Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BSX Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.