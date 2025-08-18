Rohkem infot BSW

Biswap (BSW) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:29:12 (UTC+8)

Biswap (BSW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0266
$ 0.0266$ 0.0266
24 h madal
$ 0.02727
$ 0.02727$ 0.02727
24 h kõrge

$ 0.0266
$ 0.0266$ 0.0266

$ 0.02727
$ 0.02727$ 0.02727

$ 2.12915576713788
$ 2.12915576713788$ 2.12915576713788

$ 0.011035823943177085
$ 0.011035823943177085$ 0.011035823943177085

0.00%

-0.80%

+2.95%

+2.95%

Biswap (BSW) reaalajas hind on $ 0.02682. Viimase 24 tunni jooksul BSW kaubeldud madalaim $ 0.0266 ja kõrgeim $ 0.02727 näitab aktiivset turu volatiivsust. BSWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.12915576713788 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011035823943177085.

Lüliajalise tootluse osas on BSW muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.80% 24 tunni vältel +2.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Biswap (BSW) – turuteave

No.935

$ 17.95M
$ 17.95M$ 17.95M

$ 78.59K
$ 78.59K$ 78.59K

$ 18.77M
$ 18.77M$ 18.77M

669.31M
669.31M 669.31M

700,000,000
700,000,000 700,000,000

651,826,417.3649074
651,826,417.3649074 651,826,417.3649074

95.61%

2021-07-14 00:00:00

BSC

Biswap praegune turukapitalisatsioon on $ 17.95M $ 78.59K 24 tunnise kauplemismahuga. BSW ringlev varu on 669.31M, mille koguvaru on 651826417.3649074. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.77M.

Biswap (BSW) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Biswap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000219-0.80%
30 päeva$ +0.00819+43.96%
60 päeva$ +0.00503+23.08%
90 päeva$ -0.00322-10.72%
Biswap Hinnamuutus täna

Täna registreeris BSW muutuse $ -0.000219 (-0.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Biswap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00819 (+43.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Biswap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BSW $ +0.00503 (+23.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Biswap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00322 (-10.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Biswap (BSW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Biswap hinnaajaloo lehte.

Mis on Biswap (BSW)

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

Biswap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Biswap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BSW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Biswap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Biswap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Biswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Biswap (BSW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Biswap (BSW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Biswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Biswap hinna ennustust kohe!

Biswap (BSW) tokenoomika

Biswap (BSW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BSW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Biswap (BSW) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Biswap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Biswap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BSW kohalike valuutade suhtes

1 Biswap(BSW)/VND
705.7683
1 Biswap(BSW)/AUD
A$0.0407664
1 Biswap(BSW)/GBP
0.0195786
1 Biswap(BSW)/EUR
0.022797
1 Biswap(BSW)/USD
$0.02682
1 Biswap(BSW)/MYR
RM0.1129122
1 Biswap(BSW)/TRY
1.0939878
1 Biswap(BSW)/JPY
¥3.94254
1 Biswap(BSW)/ARS
ARS$34.7858082
1 Biswap(BSW)/RUB
2.1394314
1 Biswap(BSW)/INR
2.3470182
1 Biswap(BSW)/IDR
Rp432.5805846
1 Biswap(BSW)/KRW
37.2497616
1 Biswap(BSW)/PHP
1.516671
1 Biswap(BSW)/EGP
￡E.1.2951378
1 Biswap(BSW)/BRL
R$0.144828
1 Biswap(BSW)/CAD
C$0.0370116
1 Biswap(BSW)/BDT
3.2570208
1 Biswap(BSW)/NGN
41.1349068
1 Biswap(BSW)/UAH
1.1052522
1 Biswap(BSW)/VES
Bs3.6207
1 Biswap(BSW)/CLP
$25.85448
1 Biswap(BSW)/PKR
Rs7.5975696
1 Biswap(BSW)/KZT
14.5206162
1 Biswap(BSW)/THB
฿0.8692362
1 Biswap(BSW)/TWD
NT$0.8054046
1 Biswap(BSW)/AED
د.إ0.0984294
1 Biswap(BSW)/CHF
Fr0.021456
1 Biswap(BSW)/HKD
HK$0.2097324
1 Biswap(BSW)/AMD
֏10.2522132
1 Biswap(BSW)/MAD
.د.م0.2411118
1 Biswap(BSW)/MXN
$0.5023386
1 Biswap(BSW)/PLN
0.0976248
1 Biswap(BSW)/RON
лв0.1158624
1 Biswap(BSW)/SEK
kr0.2558628
1 Biswap(BSW)/BGN
лв0.0447894
1 Biswap(BSW)/HUF
Ft9.063819
1 Biswap(BSW)/CZK
0.5616108
1 Biswap(BSW)/KWD
د.ك0.0081801
1 Biswap(BSW)/ILS
0.0903834
1 Biswap(BSW)/NOK
kr0.2727594
1 Biswap(BSW)/NZD
$0.0450576

Biswap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Biswap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Biswap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Biswap kohta

Kui palju on Biswap (BSW) tänapäeval väärt?
Reaalajas BSW hind USD on 0.02682 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BSW/USD hind?
Praegune hind BSW/USD on $ 0.02682. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Biswap turukapitalisatsioon?
BSW turukapitalisatsioon on $ 17.95M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BSW ringlev varu?
BSW ringlev varu on 669.31M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BSW (ATH) hind?
BSW saavutab ATH hinna summas 2.12915576713788 USD.
Mis oli kõigi aegade BSW madalaim (ATL) hind?
BSW nägi ATL hinda summas 0.011035823943177085 USD.
Milline on BSW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BSW kauplemismaht on $ 78.59K USD.
Kas BSW sel aastal kõrgemale ka suundub?
BSW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BSW hinna ennustust.
Biswap (BSW) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

