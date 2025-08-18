Mis on Biswap (BSW)

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

Biswap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Biswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Biswap (BSW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Biswap (BSW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Biswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Biswap (BSW) tokenoomika

Biswap (BSW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BSW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Biswap (BSW) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Biswap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Biswap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BSW kohalike valuutade suhtes

Biswap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Biswap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Biswap kohta Kui palju on Biswap (BSW) tänapäeval väärt? Reaalajas BSW hind USD on 0.02682 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BSW/USD hind? $ 0.02682 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BSW/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Biswap turukapitalisatsioon? BSW turukapitalisatsioon on $ 17.95M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BSW ringlev varu? BSW ringlev varu on 669.31M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BSW (ATH) hind? BSW saavutab ATH hinna summas 2.12915576713788 USD . Mis oli kõigi aegade BSW madalaim (ATL) hind? BSW nägi ATL hinda summas 0.011035823943177085 USD . Milline on BSW kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BSW kauplemismaht on $ 78.59K USD . Kas BSW sel aastal kõrgemale ka suundub? BSW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BSW hinna ennustust

