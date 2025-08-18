Biswap (BSW) reaalajas hind on $ 0.02682. Viimase 24 tunni jooksul BSW kaubeldud madalaim $ 0.0266 ja kõrgeim $ 0.02727 näitab aktiivset turu volatiivsust. BSWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.12915576713788 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011035823943177085.
Lüliajalise tootluse osas on BSW muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.80% 24 tunni vältel +2.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Biswap (BSW) – turuteave
Biswap praegune turukapitalisatsioon on $ 17.95M$ 78.59K 24 tunnise kauplemismahuga. BSW ringlev varu on 669.31M, mille koguvaru on 651826417.3649074. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.77M.
Biswap (BSW) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Biswap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000219
-0.80%
30 päeva
$ +0.00819
+43.96%
60 päeva
$ +0.00503
+23.08%
90 päeva
$ -0.00322
-10.72%
Biswap Hinnamuutus täna
Täna registreeris BSW muutuse $ -0.000219 (-0.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Biswap 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00819 (+43.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Biswap 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BSW $ +0.00503 (+23.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Biswap 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00322 (-10.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Biswap (BSW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.
Biswap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Biswap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BSW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Biswap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Biswap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Biswap hinna ennustus (USD)
Kui palju on Biswap (BSW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Biswap (BSW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Biswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Biswap (BSW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BSW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Biswap (BSW) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Biswap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Biswap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.