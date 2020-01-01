Blocksquare Token (BST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Blocksquare Token (BST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Blocksquare Token (BST) teave Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online. Ametlik veebisait: https://blocksquare.io/ Valge raamat: https://oceanpoint.gitbook.io/docs/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a Ostke BST kohe!

Blocksquare Token (BST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Blocksquare Token (BST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.58M $ 5.58M $ 5.58M Koguvaru: $ 61.69M $ 61.69M $ 61.69M Ringlev varu: $ 59.50M $ 59.50M $ 59.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.38M $ 9.38M $ 9.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.971 $ 0.971 $ 0.971 Kõigi aegade madalaim: $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 Praegune hind: $ 0.0938 $ 0.0938 $ 0.0938 Lisateave Blocksquare Token (BST) hinna kohta

Blocksquare Token (BST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Blocksquare Token (BST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BST tokeni tokenoomikat, avastage BST tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BST Kas olete huvitatud Blocksquare Token (BST) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BST ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BST MEXC-ist osta!

Blocksquare Token (BST) hinna ajalugu BST hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BST hinna ajalugu kohe!

BST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BST võiks suunduda? Meie BST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BST tokeni hinna ennustust kohe!

