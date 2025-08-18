Mis on Blocksport (BSPT)

Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode.

Blocksport on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Blocksport investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Blocksport hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blocksport (BSPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blocksport (BSPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blocksport nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Blocksport (BSPT) tokenoomika

Blocksport (BSPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BSPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Blocksport (BSPT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Blocksport osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Blocksport osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BSPT kohalike valuutade suhtes

Blocksport ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Blocksport võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blocksport kohta Kui palju on Blocksport (BSPT) tänapäeval väärt? Reaalajas BSPT hind USD on 0.00005263 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BSPT/USD hind? $ 0.00005263 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BSPT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Blocksport turukapitalisatsioon? BSPT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BSPT ringlev varu? BSPT ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BSPT (ATH) hind? BSPT saavutab ATH hinna summas 0.13911373768667282 USD . Mis oli kõigi aegade BSPT madalaim (ATL) hind? BSPT nägi ATL hinda summas 0.000029564578177158 USD . Milline on BSPT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BSPT kauplemismaht on $ 634.43 USD . Kas BSPT sel aastal kõrgemale ka suundub? BSPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BSPT hinna ennustust

Blocksport (BSPT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

