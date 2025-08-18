Blocksport (BSPT) reaalajas hind on $ 0.00005263. Viimase 24 tunni jooksul BSPT kaubeldud madalaim $ 0.000051 ja kõrgeim $ 0.00005364 näitab aktiivset turu volatiivsust. BSPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13911373768667282 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000029564578177158.
Lüliajalise tootluse osas on BSPT muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +23.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Blocksport (BSPT) – turuteave
No.5465
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 634.43
$ 634.43$ 634.43
$ 52.63K
$ 52.63K$ 52.63K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
2022-02-17 00:00:00
$ 0.05
$ 0.05$ 0.05
ETH
Blocksport praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 634.43 24 tunnise kauplemismahuga. BSPT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.63K.
Blocksport (BSPT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Blocksport tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.0000104
+24.62%
60 päeva
$ +0.00001311
+33.17%
90 päeva
$ -0.00002336
-30.75%
Blocksport Hinnamuutus täna
Täna registreeris BSPT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Blocksport 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000104 (+24.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Blocksport 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BSPT $ +0.00001311 (+33.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Blocksport 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00002336 (-30.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Blocksport (BSPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode.
Blocksport hinna ennustus (USD)
Kui palju on Blocksport (BSPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blocksport (BSPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blocksport nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Blocksport (BSPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BSPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Blocksport (BSPT) ostujuhend
