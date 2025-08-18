Rohkem infot BSPT

$0.00005263
0.00%1D
Blocksport (BSPT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:19:39 (UTC+8)

Blocksport (BSPT) hinna teave (USD)

$ 0.000051
$ 0.00005364
$ 0.000051
$ 0.00005364
$ 0.13911373768667282
$ 0.000029564578177158
+0.11%

0.00%

+23.95%

+23.95%

Blocksport (BSPT) reaalajas hind on $ 0.00005263. Viimase 24 tunni jooksul BSPT kaubeldud madalaim $ 0.000051 ja kõrgeim $ 0.00005364 näitab aktiivset turu volatiivsust. BSPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13911373768667282 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000029564578177158.

Lüliajalise tootluse osas on BSPT muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +23.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Blocksport (BSPT) – turuteave

$ 0.00
$ 634.43
$ 52.63K
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

2022-02-17 00:00:00

$ 0.05
ETH

Blocksport praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 634.43 24 tunnise kauplemismahuga. BSPT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.63K.

Blocksport (BSPT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Blocksport tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.0000104+24.62%
60 päeva$ +0.00001311+33.17%
90 päeva$ -0.00002336-30.75%
Blocksport Hinnamuutus täna

Täna registreeris BSPT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Blocksport 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000104 (+24.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Blocksport 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BSPT $ +0.00001311 (+33.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Blocksport 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00002336 (-30.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Blocksport (BSPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Blocksport hinnaajaloo lehte.

Mis on Blocksport (BSPT)

Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode.

Blocksport on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Blocksport investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BSPT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Blocksport kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Blocksport ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Blocksport hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blocksport (BSPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blocksport (BSPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blocksport nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blocksport hinna ennustust kohe!

Blocksport (BSPT) tokenoomika

Blocksport (BSPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BSPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Blocksport (BSPT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Blocksport osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Blocksport osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BSPT kohalike valuutade suhtes

Blocksport ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Blocksport võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Blocksport ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blocksport kohta

Kui palju on Blocksport (BSPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BSPT hind USD on 0.00005263 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BSPT/USD hind?
Praegune hind BSPT/USD on $ 0.00005263. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Blocksport turukapitalisatsioon?
BSPT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BSPT ringlev varu?
BSPT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BSPT (ATH) hind?
BSPT saavutab ATH hinna summas 0.13911373768667282 USD.
Mis oli kõigi aegade BSPT madalaim (ATL) hind?
BSPT nägi ATL hinda summas 0.000029564578177158 USD.
Milline on BSPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BSPT kauplemismaht on $ 634.43 USD.
Kas BSPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BSPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BSPT hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:19:39 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

