BSCS (BSCS) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi BSCS (BSCS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

BSCS (BSCS) teave

BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.

Ametlik veebisait:
https://www.bscs.finance/
Valge raamat:
https://docs.bscs.finance/
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0xbcb24afb019be7e93ea9c43b7e22bb55d5b7f45d

BSCS (BSCS) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage BSCS (BSCS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 610.10K
$ 610.10K$ 610.10K
Koguvaru:
$ 392.54M
$ 392.54M$ 392.54M
Ringlev varu:
$ 269.96M
$ 269.96M$ 269.96M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.5435
$ 0.5435$ 0.5435
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.001852045416657116
$ 0.001852045416657116$ 0.001852045416657116
Praegune hind:
$ 0.00226
$ 0.00226$ 0.00226

BSCS (BSCS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

BSCS (BSCS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BSCS tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BSCS tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BSCS tokeni tokenoomikat, avastage BSCS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BSCS

Kas olete huvitatud BSCS (BSCS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BSCS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

BSCS (BSCS) hinna ajalugu

BSCS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

BSCS – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu BSCS võiks suunduda? Meie BSCS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.