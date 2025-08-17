BSCS (BSCS) reaalajas hind on $ 0.002262. Viimase 24 tunni jooksul BSCS kaubeldud madalaim $ 0.002249 ja kõrgeim $ 0.002271 näitab aktiivset turu volatiivsust. BSCSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.26045351 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001852045416657116.
Lüliajalise tootluse osas on BSCS muutunud +0.08% viimase tunni jooksul, -0.30% 24 tunni vältel +1.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BSCS (BSCS) – turuteave
BSCS praegune turukapitalisatsioon on $ 610.64K$ 11.70K 24 tunnise kauplemismahuga. BSCS ringlev varu on 269.96M, mille koguvaru on 392544039.9710944. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.13M.
BSCS (BSCS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BSCS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000681
-0.30%
30 päeva
$ -0.000094
-3.99%
60 päeva
$ -0.000132
-5.52%
90 päeva
$ -0.000193
-7.87%
BSCS Hinnamuutus täna
Täna registreeris BSCS muutuse $ -0.00000681 (-0.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BSCS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000094 (-3.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BSCS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BSCS $ -0.000132 (-5.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BSCS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000193 (-7.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BSCS (BSCS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.
BSCS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BSCS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BSCS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BSCS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BSCS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BSCS hinna ennustus (USD)
Kui palju on BSCS (BSCS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BSCS (BSCS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BSCS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BSCS (BSCS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BSCS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BSCS (BSCS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BSCS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BSCS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
