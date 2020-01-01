Bitrock (BROCK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bitrock (BROCK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bitrock (BROCK) teave Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens. Ametlik veebisait: https://bit-rock.io/ Valge raamat: https://docs.bit-rock.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xde67d97b8770dc98c746a3fc0093c538666eb493 Ostke BROCK kohe!

Bitrock (BROCK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitrock (BROCK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 94.95M $ 94.95M $ 94.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.32575 $ 0.32575 $ 0.32575 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 Praegune hind: $ 0.01578 $ 0.01578 $ 0.01578 Lisateave Bitrock (BROCK) hinna kohta

Bitrock (BROCK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitrock (BROCK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BROCK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BROCK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BROCK tokeni tokenoomikat, avastage BROCK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BROCK Kas olete huvitatud Bitrock (BROCK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BROCK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BROCK MEXC-ist osta!

Bitrock (BROCK) hinna ajalugu BROCK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BROCK hinna ajalugu kohe!

BROCK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BROCK võiks suunduda? Meie BROCK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BROCK tokeni hinna ennustust kohe!

