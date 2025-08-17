Rohkem infot BROCK

Bitrock logo

Bitrock hind(BROCK)

1 BROCK/USD reaalajas hind:

+0.39%1D
USD
Bitrock (BROCK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:58:14 (UTC+8)

Bitrock (BROCK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.01916
$ 0.01916$ 0.01916
24 h kõrge

Bitrock (BROCK) reaalajas hind on $ 0.01786. Viimase 24 tunni jooksul BROCK kaubeldud madalaim $ 0.01687 ja kõrgeim $ 0.01916 näitab aktiivset turu volatiivsust. BROCKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3071318856664576 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000052978131291244.

Lüliajalise tootluse osas on BROCK muutunud +0.39% viimase tunni jooksul, +0.39% 24 tunni vältel -1.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bitrock (BROCK) – turuteave

No.1892

94.95%

ETH

Bitrock praegune turukapitalisatsioon on $ 1.70M $ 94.14K 24 tunnise kauplemismahuga. BROCK ringlev varu on 94.95M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.79M.

Bitrock (BROCK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bitrock tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000694+0.39%
30 päeva$ -0.00772-30.18%
60 päeva$ +0.0068+61.48%
90 päeva$ -0.00002-0.12%
Bitrock Hinnamuutus täna

Täna registreeris BROCK muutuse $ +0.0000694 (+0.39%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bitrock 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00772 (-30.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bitrock 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BROCK $ +0.0068 (+61.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bitrock 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00002 (-0.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bitrock (BROCK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bitrock hinnaajaloo lehte.

Mis on Bitrock (BROCK)

Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens.

Bitrock on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bitrock investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BROCK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bitrock kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bitrock ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bitrock hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bitrock (BROCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitrock (BROCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitrock nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bitrock hinna ennustust kohe!

Bitrock (BROCK) tokenoomika

Bitrock (BROCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BROCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bitrock (BROCK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bitrock osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bitrock osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BROCK kohalike valuutade suhtes

1 Bitrock(BROCK)/VND
469.9859
1 Bitrock(BROCK)/AUD
A$0.0271472
1 Bitrock(BROCK)/GBP
0.0130378
1 Bitrock(BROCK)/EUR
0.015181
1 Bitrock(BROCK)/USD
$0.01786
1 Bitrock(BROCK)/MYR
RM0.0751906
1 Bitrock(BROCK)/TRY
0.7285094
1 Bitrock(BROCK)/JPY
¥2.62542
1 Bitrock(BROCK)/ARS
ARS$23.1645986
1 Bitrock(BROCK)/RUB
1.4236206
1 Bitrock(BROCK)/INR
1.5629286
1 Bitrock(BROCK)/IDR
Rp288.0644758
1 Bitrock(BROCK)/KRW
24.8053968
1 Bitrock(BROCK)/PHP
1.009983
1 Bitrock(BROCK)/EGP
￡E.0.8619236
1 Bitrock(BROCK)/BRL
R$0.096444
1 Bitrock(BROCK)/CAD
C$0.0246468
1 Bitrock(BROCK)/BDT
2.1689184
1 Bitrock(BROCK)/NGN
27.3925964
1 Bitrock(BROCK)/UAH
0.7360106
1 Bitrock(BROCK)/VES
Bs2.4111
1 Bitrock(BROCK)/CLP
$17.21704
1 Bitrock(BROCK)/PKR
Rs5.0593808
1 Bitrock(BROCK)/KZT
9.6695826
1 Bitrock(BROCK)/THB
฿0.576878
1 Bitrock(BROCK)/TWD
NT$0.5363358
1 Bitrock(BROCK)/AED
د.إ0.0655462
1 Bitrock(BROCK)/CHF
Fr0.014288
1 Bitrock(BROCK)/HKD
HK$0.1396652
1 Bitrock(BROCK)/AMD
֏6.8271636
1 Bitrock(BROCK)/MAD
.د.م0.1605614
1 Bitrock(BROCK)/MXN
$0.3370182
1 Bitrock(BROCK)/PLN
0.0650104
1 Bitrock(BROCK)/RON
лв0.0771552
1 Bitrock(BROCK)/SEK
kr0.170563
1 Bitrock(BROCK)/BGN
лв0.0298262
1 Bitrock(BROCK)/HUF
Ft6.029536
1 Bitrock(BROCK)/CZK
0.373274
1 Bitrock(BROCK)/KWD
د.ك0.0054473
1 Bitrock(BROCK)/ILS
0.0601882
1 Bitrock(BROCK)/NOK
kr0.1819934
1 Bitrock(BROCK)/NZD
$0.0300048

Bitrock ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bitrock võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bitrock ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitrock kohta

Kui palju on Bitrock (BROCK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BROCK hind USD on 0.01786 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BROCK/USD hind?
Praegune hind BROCK/USD on $ 0.01786. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bitrock turukapitalisatsioon?
BROCK turukapitalisatsioon on $ 1.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BROCK ringlev varu?
BROCK ringlev varu on 94.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BROCK (ATH) hind?
BROCK saavutab ATH hinna summas 0.3071318856664576 USD.
Mis oli kõigi aegade BROCK madalaim (ATL) hind?
BROCK nägi ATL hinda summas 0.000052978131291244 USD.
Milline on BROCK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BROCK kauplemismaht on $ 94.14K USD.
Kas BROCK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BROCK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BROCK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:58:14 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

