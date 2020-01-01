Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Broccoli (BROCCOLIF3B) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Broccoli (BROCCOLIF3B) teave The first Broccoli（CZ’s dog） on Four.meme Ametlik veebisait: https://firstbroccoli.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x12B4356C65340Fb02cdff01293F95FEBb1512F3b Ostke BROCCOLIF3B kohe!

Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Broccoli (BROCCOLIF3B) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.82M $ 12.82M $ 12.82M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.82M $ 12.82M $ 12.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.120571 $ 0.120571 $ 0.120571 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002153616438246692 $ 0.002153616438246692 $ 0.002153616438246692 Praegune hind: $ 0.012817 $ 0.012817 $ 0.012817 Lisateave Broccoli (BROCCOLIF3B) hinna kohta

Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BROCCOLIF3B tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BROCCOLIF3B tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BROCCOLIF3B tokeni tokenoomikat, avastage BROCCOLIF3B tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BROCCOLIF3B Kas olete huvitatud Broccoli (BROCCOLIF3B) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BROCCOLIF3B ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BROCCOLIF3B MEXC-ist osta!

Broccoli (BROCCOLIF3B) hinna ajalugu BROCCOLIF3B hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BROCCOLIF3B hinna ajalugu kohe!

BROCCOLIF3B – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BROCCOLIF3B võiks suunduda? Meie BROCCOLIF3B hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BROCCOLIF3B tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!