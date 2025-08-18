Rohkem infot BROCCOLIF3B

Broccoli hind(BROCCOLIF3B)

$0.01005
Broccoli (BROCCOLIF3B) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:11:54 (UTC+8)

Broccoli (BROCCOLIF3B) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.009578
24 h madal
$ 0.010641
24 h kõrge

Broccoli (BROCCOLIF3B) reaalajas hind on $ 0.01005. Viimase 24 tunni jooksul BROCCOLIF3B kaubeldud madalaim $ 0.009578 ja kõrgeim $ 0.010641 näitab aktiivset turu volatiivsust. BROCCOLIF3Bkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13890875886990198 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002153616438246692.

Lüliajalise tootluse osas on BROCCOLIF3B muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -0.70% 24 tunni vältel -5.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Broccoli (BROCCOLIF3B) – turuteave

No.1155

$ 10.05M
$ 76.32K
$ 10.05M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
Broccoli praegune turukapitalisatsioon on $ 10.05M $ 76.32K 24 tunnise kauplemismahuga. BROCCOLIF3B ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.05M.

Broccoli (BROCCOLIF3B) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Broccoli tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00007085-0.70%
30 päeva$ -0.003902-27.97%
60 päeva$ +0.00141+16.31%
90 päeva$ -0.003859-27.75%
Broccoli Hinnamuutus täna

Täna registreeris BROCCOLIF3B muutuse $ -0.00007085 (-0.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Broccoli 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003902 (-27.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Broccoli 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BROCCOLIF3B $ +0.00141 (+16.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Broccoli 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003859 (-27.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Broccoli (BROCCOLIF3B) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Broccoli hinnaajaloo lehte.

Mis on Broccoli (BROCCOLIF3B)

The first Broccoli（CZ's dog） on Four.meme

Broccoli on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Broccoli investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BROCCOLIF3B panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Broccoli kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Broccoli ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Broccoli hinna ennustus (USD)

Kui palju on Broccoli (BROCCOLIF3B) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Broccoli (BROCCOLIF3B) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Broccoli nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Broccoli hinna ennustust kohe!

Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenoomika

Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BROCCOLIF3B tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Broccoli (BROCCOLIF3B) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Broccoli osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Broccoli osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BROCCOLIF3B kohalike valuutade suhtes

Broccoli ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Broccoli võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Broccoli ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Broccoli kohta

Kui palju on Broccoli (BROCCOLIF3B) tänapäeval väärt?
Reaalajas BROCCOLIF3B hind USD on 0.01005 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BROCCOLIF3B/USD hind?
Praegune hind BROCCOLIF3B/USD on $ 0.01005. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Broccoli turukapitalisatsioon?
BROCCOLIF3B turukapitalisatsioon on $ 10.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BROCCOLIF3B ringlev varu?
BROCCOLIF3B ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BROCCOLIF3B (ATH) hind?
BROCCOLIF3B saavutab ATH hinna summas 0.13890875886990198 USD.
Mis oli kõigi aegade BROCCOLIF3B madalaim (ATL) hind?
BROCCOLIF3B nägi ATL hinda summas 0.002153616438246692 USD.
Milline on BROCCOLIF3B kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BROCCOLIF3B kauplemismaht on $ 76.32K USD.
Kas BROCCOLIF3B sel aastal kõrgemale ka suundub?
BROCCOLIF3B võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BROCCOLIF3B hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:11:54 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

