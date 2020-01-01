Broak on Base (BROAK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Broak on Base (BROAK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Broak on Base (BROAK) teave Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive. Ametlik veebisait: https://www.broakonbase.fyi/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6 Ostke BROAK kohe!

Broak on Base (BROAK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Broak on Base (BROAK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Koguvaru: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Ringlev varu: $ 618.54M $ 618.54M $ 618.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01515 $ 0.01515 $ 0.01515 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 Praegune hind: $ 0.00379 $ 0.00379 $ 0.00379 Lisateave Broak on Base (BROAK) hinna kohta

Broak on Base (BROAK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Broak on Base (BROAK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BROAK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BROAK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BROAK tokeni tokenoomikat, avastage BROAK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BROAK Kas olete huvitatud Broak on Base (BROAK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BROAK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BROAK MEXC-ist osta!

Broak on Base (BROAK) hinna ajalugu BROAK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BROAK hinna ajalugu kohe!

BROAK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BROAK võiks suunduda? Meie BROAK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BROAK tokeni hinna ennustust kohe!

