Broak on Base hind(BROAK)

1 BROAK/USD reaalajas hind:

$0.00298
-1.32%1D
USD
Broak on Base (BROAK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:19:25 (UTC+8)

Broak on Base (BROAK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00289
24 h madal
$ 0.00341
24 h kõrge

$ 0.00289
$ 0.00341
$ 0.013834281736984748
$ 0.00037184903730048
-1.97%

-1.32%

-19.41%

-19.41%

Broak on Base (BROAK) reaalajas hind on $ 0.00299. Viimase 24 tunni jooksul BROAK kaubeldud madalaim $ 0.00289 ja kõrgeim $ 0.00341 näitab aktiivset turu volatiivsust. BROAKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.013834281736984748 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00037184903730048.

Lüliajalise tootluse osas on BROAK muutunud -1.97% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -19.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Broak on Base (BROAK) – turuteave

No.1853

$ 1.85M
$ 27.14K
$ 2.06M
618.54M
690,000,000
690,000,000
89.64%

BASE

Broak on Base praegune turukapitalisatsioon on $ 1.85M $ 27.14K 24 tunnise kauplemismahuga. BROAK ringlev varu on 618.54M, mille koguvaru on 690000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.06M.

Broak on Base (BROAK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Broak on Base tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000399-1.32%
30 päeva$ -0.00328-52.32%
60 päeva$ -0.00291-49.33%
90 päeva$ -0.00201-40.20%
Broak on Base Hinnamuutus täna

Täna registreeris BROAK muutuse $ -0.0000399 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Broak on Base 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00328 (-52.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Broak on Base 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BROAK $ -0.00291 (-49.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Broak on Base 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00201 (-40.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Broak on Base (BROAK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Broak on Base hinnaajaloo lehte.

Mis on Broak on Base (BROAK)

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Broak on Base investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BROAK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Broak on Base kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Broak on Base ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Broak on Base hinna ennustus (USD)

Kui palju on Broak on Base (BROAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Broak on Base (BROAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Broak on Base nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Broak on Base hinna ennustust kohe!

Broak on Base (BROAK) tokenoomika

Broak on Base (BROAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BROAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Broak on Base (BROAK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Broak on Base osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Broak on Base osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BROAK kohalike valuutade suhtes

1 Broak on Base(BROAK)/VND
78.68185
1 Broak on Base(BROAK)/AUD
A$0.0045448
1 Broak on Base(BROAK)/GBP
0.0021827
1 Broak on Base(BROAK)/EUR
0.0025415
1 Broak on Base(BROAK)/USD
$0.00299
1 Broak on Base(BROAK)/MYR
RM0.0125879
1 Broak on Base(BROAK)/TRY
0.1219621
1 Broak on Base(BROAK)/JPY
¥0.43953
1 Broak on Base(BROAK)/ARS
ARS$3.8780599
1 Broak on Base(BROAK)/RUB
0.2383329
1 Broak on Base(BROAK)/INR
0.2616549
1 Broak on Base(BROAK)/IDR
Rp48.2257997
1 Broak on Base(BROAK)/KRW
4.1527512
1 Broak on Base(BROAK)/PHP
0.1690845
1 Broak on Base(BROAK)/EGP
￡E.0.1442974
1 Broak on Base(BROAK)/BRL
R$0.016146
1 Broak on Base(BROAK)/CAD
C$0.0041262
1 Broak on Base(BROAK)/BDT
0.3631056
1 Broak on Base(BROAK)/NGN
4.5858826
1 Broak on Base(BROAK)/UAH
0.1232179
1 Broak on Base(BROAK)/VES
Bs0.40365
1 Broak on Base(BROAK)/CLP
$2.88236
1 Broak on Base(BROAK)/PKR
Rs0.8470072
1 Broak on Base(BROAK)/KZT
1.6188159
1 Broak on Base(BROAK)/THB
฿0.096577
1 Broak on Base(BROAK)/TWD
NT$0.0897897
1 Broak on Base(BROAK)/AED
د.إ0.0109733
1 Broak on Base(BROAK)/CHF
Fr0.002392
1 Broak on Base(BROAK)/HKD
HK$0.0233818
1 Broak on Base(BROAK)/AMD
֏1.1429574
1 Broak on Base(BROAK)/MAD
.د.م0.0268801
1 Broak on Base(BROAK)/MXN
$0.0564213
1 Broak on Base(BROAK)/PLN
0.0108836
1 Broak on Base(BROAK)/RON
лв0.0129168
1 Broak on Base(BROAK)/SEK
kr0.0285545
1 Broak on Base(BROAK)/BGN
лв0.0049933
1 Broak on Base(BROAK)/HUF
Ft1.009424
1 Broak on Base(BROAK)/CZK
0.062491
1 Broak on Base(BROAK)/KWD
د.ك0.00091195
1 Broak on Base(BROAK)/ILS
0.0100763
1 Broak on Base(BROAK)/NOK
kr0.0304681
1 Broak on Base(BROAK)/NZD
$0.0050232

Broak on Base ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Broak on Base võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Broak on Base ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Broak on Base kohta

Kui palju on Broak on Base (BROAK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BROAK hind USD on 0.00299 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BROAK/USD hind?
Praegune hind BROAK/USD on $ 0.00299. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Broak on Base turukapitalisatsioon?
BROAK turukapitalisatsioon on $ 1.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BROAK ringlev varu?
BROAK ringlev varu on 618.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BROAK (ATH) hind?
BROAK saavutab ATH hinna summas 0.013834281736984748 USD.
Mis oli kõigi aegade BROAK madalaim (ATL) hind?
BROAK nägi ATL hinda summas 0.00037184903730048 USD.
Milline on BROAK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BROAK kauplemismaht on $ 27.14K USD.
Kas BROAK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BROAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BROAK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

