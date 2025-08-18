Broak on Base (BROAK) reaalajas hind on $ 0.00299. Viimase 24 tunni jooksul BROAK kaubeldud madalaim $ 0.00289 ja kõrgeim $ 0.00341 näitab aktiivset turu volatiivsust. BROAKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.013834281736984748 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00037184903730048.
Lüliajalise tootluse osas on BROAK muutunud -1.97% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -19.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Broak on Base (BROAK) – turuteave
$ 1.85M
$ 27.14K
$ 2.06M
618.54M
690,000,000
690,000,000
89.64%
BASE
Broak on Base praegune turukapitalisatsioon on $ 1.85M$ 27.14K 24 tunnise kauplemismahuga. BROAK ringlev varu on 618.54M, mille koguvaru on 690000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.06M.
Broak on Base (BROAK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Broak on Base tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000399
-1.32%
30 päeva
$ -0.00328
-52.32%
60 päeva
$ -0.00291
-49.33%
90 päeva
$ -0.00201
-40.20%
Broak on Base Hinnamuutus täna
Täna registreeris BROAK muutuse $ -0.0000399 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Broak on Base 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00328 (-52.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Broak on Base 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BROAK $ -0.00291 (-49.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Broak on Base 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00201 (-40.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Broak on Base (BROAK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.
Broak on Base hinna ennustus (USD)
Kui palju on Broak on Base (BROAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Broak on Base (BROAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Broak on Base nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Broak on Base (BROAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BROAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Broak on Base (BROAK) ostujuhend
