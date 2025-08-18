Mis on Broak on Base (BROAK)

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Broak on Base investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida BROAK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Broak on Base kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Broak on Base ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Broak on Base hinna ennustus (USD)

Kui palju on Broak on Base (BROAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Broak on Base (BROAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Broak on Base nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Broak on Base hinna ennustust kohe!

Broak on Base (BROAK) tokenoomika

Broak on Base (BROAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BROAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Broak on Base (BROAK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Broak on Base osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Broak on Base osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BROAK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Broak on Base ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Broak on Base võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Broak on Base kohta Kui palju on Broak on Base (BROAK) tänapäeval väärt? Reaalajas BROAK hind USD on 0.00299 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BROAK/USD hind? $ 0.00299 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BROAK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Broak on Base turukapitalisatsioon? BROAK turukapitalisatsioon on $ 1.85M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BROAK ringlev varu? BROAK ringlev varu on 618.54M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BROAK (ATH) hind? BROAK saavutab ATH hinna summas 0.013834281736984748 USD . Mis oli kõigi aegade BROAK madalaim (ATL) hind? BROAK nägi ATL hinda summas 0.00037184903730048 USD . Milline on BROAK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BROAK kauplemismaht on $ 27.14K USD . Kas BROAK sel aastal kõrgemale ka suundub? BROAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BROAK hinna ennustust

Broak on Base (BROAK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.