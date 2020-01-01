BRN Metaverse (BRN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BRN Metaverse (BRN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BRN Metaverse (BRN) teave BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience. Ametlik veebisait: https://www.brnmetaverse.net/ Valge raamat: https://whitepaper.brnmetaverse.net/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x926ecc7687fcfb296e97a2b4501f41a6f5f8c214 Ostke BRN kohe!

BRN Metaverse (BRN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BRN Metaverse (BRN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Koguvaru: $ 28.10M $ 28.10M $ 28.10M Ringlev varu: $ 27.95M $ 27.95M $ 27.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.48 $ 6.48 $ 6.48 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 Praegune hind: $ 0.16239 $ 0.16239 $ 0.16239 Lisateave BRN Metaverse (BRN) hinna kohta

BRN Metaverse (BRN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BRN Metaverse (BRN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRN tokeni tokenoomikat, avastage BRN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BRN Kas olete huvitatud BRN Metaverse (BRN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BRN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BRN MEXC-ist osta!

BRN Metaverse (BRN) hinna ajalugu BRN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BRN hinna ajalugu kohe!

BRN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BRN võiks suunduda? Meie BRN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BRN tokeni hinna ennustust kohe!

