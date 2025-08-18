BRN Metaverse (BRN) reaalajas hind on $ 0.21. Viimase 24 tunni jooksul BRN kaubeldud madalaim $ 0.17146 ja kõrgeim $ 0.23445 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.3044560151395155 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04244566583465009.
Lüliajalise tootluse osas on BRN muutunud -3.36% viimase tunni jooksul, +13.44% 24 tunni vältel +37.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BRN Metaverse (BRN) – turuteave
No.1437
$ 5.87M
$ 5.87M$ 5.87M
$ 507.83K
$ 507.83K$ 507.83K
$ 6.24M
$ 6.24M$ 6.24M
27.95M
27.95M 27.95M
29,700,000
29,700,000 29,700,000
28,103,991.17465943
28,103,991.17465943 28,103,991.17465943
94.11%
BSC
BRN Metaverse praegune turukapitalisatsioon on $ 5.87M$ 507.83K 24 tunnise kauplemismahuga. BRN ringlev varu on 27.95M, mille koguvaru on 28103991.17465943. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.24M.
BRN Metaverse (BRN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BRN Metaverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0248801
+13.44%
30 päeva
$ +0.03698
+21.37%
60 päeva
$ +0.10945
+108.85%
90 päeva
$ +0.09226
+78.35%
BRN Metaverse Hinnamuutus täna
Täna registreeris BRN muutuse $ +0.0248801 (+13.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BRN Metaverse 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.03698 (+21.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BRN Metaverse 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BRN $ +0.10945 (+108.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BRN Metaverse 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.09226 (+78.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BRN Metaverse (BRN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience.
BRN Metaverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BRN Metaverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BRN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BRN Metaverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BRN Metaverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BRN Metaverse hinna ennustus (USD)
Kui palju on BRN Metaverse (BRN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BRN Metaverse (BRN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BRN Metaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BRN Metaverse (BRN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BRN Metaverse (BRN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BRN Metaverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BRN Metaverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.