BRN Metaverse logo

BRN Metaverse hind(BRN)

1 BRN/USD reaalajas hind:

$0.21
$0.21$0.21
+13.44%1D
USD
BRN Metaverse (BRN) reaalajas hinnagraafik
BRN Metaverse (BRN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.17146
$ 0.17146$ 0.17146
24 h madal
$ 0.23445
$ 0.23445$ 0.23445
24 h kõrge

$ 0.17146
$ 0.17146$ 0.17146

$ 0.23445
$ 0.23445$ 0.23445

$ 7.3044560151395155
$ 7.3044560151395155$ 7.3044560151395155

$ 0.04244566583465009
$ 0.04244566583465009$ 0.04244566583465009

-3.36%

+13.44%

+37.53%

+37.53%

BRN Metaverse (BRN) reaalajas hind on $ 0.21. Viimase 24 tunni jooksul BRN kaubeldud madalaim $ 0.17146 ja kõrgeim $ 0.23445 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.3044560151395155 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04244566583465009.

Lüliajalise tootluse osas on BRN muutunud -3.36% viimase tunni jooksul, +13.44% 24 tunni vältel +37.53% viimase 7 päeva jooksul.

BRN Metaverse (BRN) – turuteave

No.1437

$ 5.87M
$ 5.87M$ 5.87M

$ 507.83K
$ 507.83K$ 507.83K

$ 6.24M
$ 6.24M$ 6.24M

27.95M
27.95M 27.95M

29,700,000
29,700,000 29,700,000

28,103,991.17465943
28,103,991.17465943 28,103,991.17465943

94.11%

BSC

BRN Metaverse praegune turukapitalisatsioon on $ 5.87M $ 507.83K 24 tunnise kauplemismahuga. BRN ringlev varu on 27.95M, mille koguvaru on 28103991.17465943. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.24M.

BRN Metaverse (BRN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BRN Metaverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0248801+13.44%
30 päeva$ +0.03698+21.37%
60 päeva$ +0.10945+108.85%
90 päeva$ +0.09226+78.35%
BRN Metaverse Hinnamuutus täna

Täna registreeris BRN muutuse $ +0.0248801 (+13.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BRN Metaverse 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.03698 (+21.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BRN Metaverse 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BRN $ +0.10945 (+108.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BRN Metaverse 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.09226 (+78.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BRN Metaverse (BRN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BRN Metaverse hinnaajaloo lehte.

Mis on BRN Metaverse (BRN)

BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience.

BRN Metaverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BRN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BRN Metaverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BRN Metaverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BRN Metaverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on BRN Metaverse (BRN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BRN Metaverse (BRN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BRN Metaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BRN Metaverse hinna ennustust kohe!

BRN Metaverse (BRN) tokenoomika

BRN Metaverse (BRN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BRN Metaverse (BRN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BRN Metaverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BRN Metaverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BRN kohalike valuutade suhtes

1 BRN Metaverse(BRN)/VND
5,526.15
1 BRN Metaverse(BRN)/AUD
A$0.3192
1 BRN Metaverse(BRN)/GBP
0.1533
1 BRN Metaverse(BRN)/EUR
0.1785
1 BRN Metaverse(BRN)/USD
$0.21
1 BRN Metaverse(BRN)/MYR
RM0.8841
1 BRN Metaverse(BRN)/TRY
8.5659
1 BRN Metaverse(BRN)/JPY
¥30.87
1 BRN Metaverse(BRN)/ARS
ARS$272.3721
1 BRN Metaverse(BRN)/RUB
16.7517
1 BRN Metaverse(BRN)/INR
18.3771
1 BRN Metaverse(BRN)/IDR
Rp3,387.0963
1 BRN Metaverse(BRN)/KRW
291.6648
1 BRN Metaverse(BRN)/PHP
11.8755
1 BRN Metaverse(BRN)/EGP
￡E.10.1409
1 BRN Metaverse(BRN)/BRL
R$1.134
1 BRN Metaverse(BRN)/CAD
C$0.2898
1 BRN Metaverse(BRN)/BDT
25.5024
1 BRN Metaverse(BRN)/NGN
322.0854
1 BRN Metaverse(BRN)/UAH
8.6541
1 BRN Metaverse(BRN)/VES
Bs28.35
1 BRN Metaverse(BRN)/CLP
$202.44
1 BRN Metaverse(BRN)/PKR
Rs59.4888
1 BRN Metaverse(BRN)/KZT
113.6961
1 BRN Metaverse(BRN)/THB
฿6.8061
1 BRN Metaverse(BRN)/TWD
NT$6.3063
1 BRN Metaverse(BRN)/AED
د.إ0.7707
1 BRN Metaverse(BRN)/CHF
Fr0.168
1 BRN Metaverse(BRN)/HKD
HK$1.6422
1 BRN Metaverse(BRN)/AMD
֏80.2746
1 BRN Metaverse(BRN)/MAD
.د.م1.8879
1 BRN Metaverse(BRN)/MXN
$3.9333
1 BRN Metaverse(BRN)/PLN
0.7644
1 BRN Metaverse(BRN)/RON
лв0.9072
1 BRN Metaverse(BRN)/SEK
kr2.0034
1 BRN Metaverse(BRN)/BGN
лв0.3507
1 BRN Metaverse(BRN)/HUF
Ft70.9695
1 BRN Metaverse(BRN)/CZK
4.3974
1 BRN Metaverse(BRN)/KWD
د.ك0.06405
1 BRN Metaverse(BRN)/ILS
0.7077
1 BRN Metaverse(BRN)/NOK
kr2.1357
1 BRN Metaverse(BRN)/NZD
$0.3528

BRN Metaverse ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BRN Metaverse võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BRN Metaverse ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BRN Metaverse kohta

Kui palju on BRN Metaverse (BRN) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRN hind USD on 0.21 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRN/USD hind?
Praegune hind BRN/USD on $ 0.21. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BRN Metaverse turukapitalisatsioon?
BRN turukapitalisatsioon on $ 5.87M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRN ringlev varu?
BRN ringlev varu on 27.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRN (ATH) hind?
BRN saavutab ATH hinna summas 7.3044560151395155 USD.
Mis oli kõigi aegade BRN madalaim (ATL) hind?
BRN nägi ATL hinda summas 0.04244566583465009 USD.
Milline on BRN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRN kauplemismaht on $ 507.83K USD.
Kas BRN sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRN hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.

