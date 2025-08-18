Rohkem infot BRIC

REDBRICK logo

REDBRICK hind(BRIC)

1 BRIC/USD reaalajas hind:

$0.028182
-4.00%1D
USD
REDBRICK (BRIC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:19:18 (UTC+8)

REDBRICK (BRIC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.028
24 h madal
$ 0.033036
24 h kõrge

$ 0.028
$ 0.033036
$ 0.0460421373532694
$ 0.008117664543909395
-5.04%

-4.00%

-16.47%

-16.47%

REDBRICK (BRIC) reaalajas hind on $ 0.028182. Viimase 24 tunni jooksul BRIC kaubeldud madalaim $ 0.028 ja kõrgeim $ 0.033036 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0460421373532694 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008117664543909395.

Lüliajalise tootluse osas on BRIC muutunud -5.04% viimase tunni jooksul, -4.00% 24 tunni vältel -16.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

REDBRICK (BRIC) – turuteave

No.1274

$ 6.63M
$ 72.44K
$ 28.18M
235.11M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.51%

BSC

REDBRICK praegune turukapitalisatsioon on $ 6.63M $ 72.44K 24 tunnise kauplemismahuga. BRIC ringlev varu on 235.11M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.18M.

REDBRICK (BRIC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse REDBRICK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00117425-4.00%
30 päeva$ -0.010457-27.07%
60 päeva$ +0.008182+40.91%
90 päeva$ +0.008182+40.91%
REDBRICK Hinnamuutus täna

Täna registreeris BRIC muutuse $ -0.00117425 (-4.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

REDBRICK 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.010457 (-27.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

REDBRICK 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BRIC $ +0.008182 (+40.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

REDBRICK 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.008182 (+40.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada REDBRICK (BRIC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe REDBRICK hinnaajaloo lehte.

Mis on REDBRICK (BRIC)

Redbrick is an AI-powered Web3 content platform that enables users to easily create, publish, and monetize games and applications. It offers a suite of tools and services designed to simplify the development process and foster a vibrant creator economy.

REDBRICK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie REDBRICK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BRIC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse REDBRICK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie REDBRICK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

REDBRICK hinna ennustus (USD)

Kui palju on REDBRICK (BRIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie REDBRICK (BRIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida REDBRICK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake REDBRICK hinna ennustust kohe!

REDBRICK (BRIC) tokenoomika

REDBRICK (BRIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

REDBRICK (BRIC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas REDBRICK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust REDBRICK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BRIC kohalike valuutade suhtes

1 REDBRICK(BRIC)/VND
741.60933
1 REDBRICK(BRIC)/AUD
A$0.04283664
1 REDBRICK(BRIC)/GBP
0.02057286
1 REDBRICK(BRIC)/EUR
0.0239547
1 REDBRICK(BRIC)/USD
$0.028182
1 REDBRICK(BRIC)/MYR
RM0.11864622
1 REDBRICK(BRIC)/TRY
1.14954378
1 REDBRICK(BRIC)/JPY
¥4.142754
1 REDBRICK(BRIC)/ARS
ARS$36.55233582
1 REDBRICK(BRIC)/RUB
2.24638722
1 REDBRICK(BRIC)/INR
2.46620682
1 REDBRICK(BRIC)/IDR
Rp454.54832346
1 REDBRICK(BRIC)/KRW
39.14141616
1 REDBRICK(BRIC)/PHP
1.5936921
1 REDBRICK(BRIC)/EGP
￡E.1.36006332
1 REDBRICK(BRIC)/BRL
R$0.1521828
1 REDBRICK(BRIC)/CAD
C$0.03889116
1 REDBRICK(BRIC)/BDT
3.42242208
1 REDBRICK(BRIC)/NGN
43.22386068
1 REDBRICK(BRIC)/UAH
1.16138022
1 REDBRICK(BRIC)/VES
Bs3.80457
1 REDBRICK(BRIC)/CLP
$27.167448
1 REDBRICK(BRIC)/PKR
Rs7.98339696
1 REDBRICK(BRIC)/KZT
15.25801662
1 REDBRICK(BRIC)/THB
฿0.9102786
1 REDBRICK(BRIC)/TWD
NT$0.84630546
1 REDBRICK(BRIC)/AED
د.إ0.10342794
1 REDBRICK(BRIC)/CHF
Fr0.0225456
1 REDBRICK(BRIC)/HKD
HK$0.22038324
1 REDBRICK(BRIC)/AMD
֏10.77285132
1 REDBRICK(BRIC)/MAD
.د.م0.25335618
1 REDBRICK(BRIC)/MXN
$0.53179434
1 REDBRICK(BRIC)/PLN
0.10258248
1 REDBRICK(BRIC)/RON
лв0.12174624
1 REDBRICK(BRIC)/SEK
kr0.2691381
1 REDBRICK(BRIC)/BGN
лв0.04706394
1 REDBRICK(BRIC)/HUF
Ft9.5142432
1 REDBRICK(BRIC)/CZK
0.5890038
1 REDBRICK(BRIC)/KWD
د.ك0.00859551
1 REDBRICK(BRIC)/ILS
0.09497334
1 REDBRICK(BRIC)/NOK
kr0.28717458
1 REDBRICK(BRIC)/NZD
$0.04734576

REDBRICK ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest REDBRICK võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse REDBRICK ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse REDBRICK kohta

Kui palju on REDBRICK (BRIC) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRIC hind USD on 0.028182 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRIC/USD hind?
Praegune hind BRIC/USD on $ 0.028182. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on REDBRICK turukapitalisatsioon?
BRIC turukapitalisatsioon on $ 6.63M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRIC ringlev varu?
BRIC ringlev varu on 235.11M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRIC (ATH) hind?
BRIC saavutab ATH hinna summas 0.0460421373532694 USD.
Mis oli kõigi aegade BRIC madalaim (ATL) hind?
BRIC nägi ATL hinda summas 0.008117664543909395 USD.
Milline on BRIC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRIC kauplemismaht on $ 72.44K USD.
Kas BRIC sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRIC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

