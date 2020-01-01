BRETT (BRETTETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BRETT (BRETTETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BRETT (BRETTETH) teave Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Ametlik veebisait: https://brettcoineth.vip/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x240d6faf8c3b1a7394e371792a3bf9d28dd65515 Ostke BRETTETH kohe!

BRETT (BRETTETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BRETT (BRETTETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.63M $ 8.63M $ 8.63M Koguvaru: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Ringlev varu: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.63M $ 8.63M $ 8.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6189 $ 0.6189 $ 0.6189 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 Praegune hind: $ 0.1243 $ 0.1243 $ 0.1243 Lisateave BRETT (BRETTETH) hinna kohta

BRETT (BRETTETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BRETT (BRETTETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRETTETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRETTETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRETTETH tokeni tokenoomikat, avastage BRETTETH tokeni reaalajas hinda!

BRETT (BRETTETH) hinna ajalugu BRETTETH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BRETTETH hinna ajalugu kohe!

BRETTETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BRETTETH võiks suunduda? Meie BRETTETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BRETTETH tokeni hinna ennustust kohe!

