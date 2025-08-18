Rohkem infot BRETTETH

BRETT logo

BRETT hind(BRETTETH)

1 BRETTETH/USD reaalajas hind:

$0.1525
$0.1525$0.1525
+0.39%1D
USD
BRETT (BRETTETH) reaalajas hinnagraafik
BRETT (BRETTETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1427
$ 0.1427$ 0.1427
24 h madal
$ 0.1556
$ 0.1556$ 0.1556
24 h kõrge

$ 0.1427
$ 0.1427$ 0.1427

$ 0.1556
$ 0.1556$ 0.1556

$ 0.7007932690156032
$ 0.7007932690156032$ 0.7007932690156032

$ 0.02321213882810643
$ 0.02321213882810643$ 0.02321213882810643

-1.36%

+0.39%

-8.31%

-8.31%

BRETT (BRETTETH) reaalajas hind on $ 0.1524. Viimase 24 tunni jooksul BRETTETH kaubeldud madalaim $ 0.1427 ja kõrgeim $ 0.1556 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRETTETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7007932690156032 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02321213882810643.

Lüliajalise tootluse osas on BRETTETH muutunud -1.36% viimase tunni jooksul, +0.39% 24 tunni vältel -8.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BRETT (BRETTETH) – turuteave

No.1143

$ 10.58M
$ 10.58M$ 10.58M

$ 54.09K
$ 54.09K$ 54.09K

$ 10.58M
$ 10.58M$ 10.58M

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,000
69,420,000 69,420,000

69,420,000
69,420,000 69,420,000

100.00%

ETH

BRETT praegune turukapitalisatsioon on $ 10.58M $ 54.09K 24 tunnise kauplemismahuga. BRETTETH ringlev varu on 69.42M, mille koguvaru on 69420000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.58M.

BRETT (BRETTETH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BRETT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000592+0.39%
30 päeva$ -0.0234-13.32%
60 päeva$ +0.0221+16.96%
90 päeva$ -0.0383-20.09%
BRETT Hinnamuutus täna

Täna registreeris BRETTETH muutuse $ +0.000592 (+0.39%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BRETT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0234 (-13.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BRETT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BRETTETH $ +0.0221 (+16.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BRETT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0383 (-20.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BRETT (BRETTETH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BRETT hinnaajaloo lehte.

Mis on BRETT (BRETTETH)

Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin.

BRETT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BRETT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BRETTETH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BRETT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BRETT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BRETT hinna ennustus (USD)

Kui palju on BRETT (BRETTETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BRETT (BRETTETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BRETT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BRETT hinna ennustust kohe!

BRETT (BRETTETH) tokenoomika

BRETT (BRETTETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRETTETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BRETT (BRETTETH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BRETT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BRETT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BRETTETH kohalike valuutade suhtes

1 BRETT(BRETTETH)/VND
4,010.406
1 BRETT(BRETTETH)/AUD
A$0.231648
1 BRETT(BRETTETH)/GBP
0.111252
1 BRETT(BRETTETH)/EUR
0.12954
1 BRETT(BRETTETH)/USD
$0.1524
1 BRETT(BRETTETH)/MYR
RM0.641604
1 BRETT(BRETTETH)/TRY
6.216396
1 BRETT(BRETTETH)/JPY
¥22.4028
1 BRETT(BRETTETH)/ARS
ARS$197.664324
1 BRETT(BRETTETH)/RUB
12.147804
1 BRETT(BRETTETH)/INR
13.336524
1 BRETT(BRETTETH)/IDR
Rp2,458.064172
1 BRETT(BRETTETH)/KRW
211.665312
1 BRETT(BRETTETH)/PHP
8.61822
1 BRETT(BRETTETH)/EGP
￡E.7.354824
1 BRETT(BRETTETH)/BRL
R$0.82296
1 BRETT(BRETTETH)/CAD
C$0.210312
1 BRETT(BRETTETH)/BDT
18.507456
1 BRETT(BRETTETH)/NGN
233.741976
1 BRETT(BRETTETH)/UAH
6.280404
1 BRETT(BRETTETH)/VES
Bs20.574
1 BRETT(BRETTETH)/CLP
$146.9136
1 BRETT(BRETTETH)/PKR
Rs43.171872
1 BRETT(BRETTETH)/KZT
82.510884
1 BRETT(BRETTETH)/THB
฿4.92252
1 BRETT(BRETTETH)/TWD
NT$4.576572
1 BRETT(BRETTETH)/AED
د.إ0.559308
1 BRETT(BRETTETH)/CHF
Fr0.12192
1 BRETT(BRETTETH)/HKD
HK$1.191768
1 BRETT(BRETTETH)/AMD
֏58.256424
1 BRETT(BRETTETH)/MAD
.د.م1.370076
1 BRETT(BRETTETH)/MXN
$2.875788
1 BRETT(BRETTETH)/PLN
0.554736
1 BRETT(BRETTETH)/RON
лв0.658368
1 BRETT(BRETTETH)/SEK
kr1.45542
1 BRETT(BRETTETH)/BGN
лв0.254508
1 BRETT(BRETTETH)/HUF
Ft51.45024
1 BRETT(BRETTETH)/CZK
3.18516
1 BRETT(BRETTETH)/KWD
د.ك0.046482
1 BRETT(BRETTETH)/ILS
0.513588
1 BRETT(BRETTETH)/NOK
kr1.552956
1 BRETT(BRETTETH)/NZD
$0.256032

BRETT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BRETT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse BRETT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BRETT kohta

Kui palju on BRETT (BRETTETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRETTETH hind USD on 0.1524 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRETTETH/USD hind?
Praegune hind BRETTETH/USD on $ 0.1524. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BRETT turukapitalisatsioon?
BRETTETH turukapitalisatsioon on $ 10.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRETTETH ringlev varu?
BRETTETH ringlev varu on 69.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRETTETH (ATH) hind?
BRETTETH saavutab ATH hinna summas 0.7007932690156032 USD.
Mis oli kõigi aegade BRETTETH madalaim (ATL) hind?
BRETTETH nägi ATL hinda summas 0.02321213882810643 USD.
Milline on BRETTETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRETTETH kauplemismaht on $ 54.09K USD.
Kas BRETTETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRETTETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRETTETH hinna ennustust.
BRETT (BRETTETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BRETTETH/USD kalkulaator

Summa

BRETTETH
BRETTETH
USD
USD

1 BRETTETH = 0.1524 USD

Kauplemine: BRETTETH

BRETTETHUSDT
$0.1525
$0.1525$0.1525
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu