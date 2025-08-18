BRETT (BRETTETH) reaalajas hind on $ 0.1524. Viimase 24 tunni jooksul BRETTETH kaubeldud madalaim $ 0.1427 ja kõrgeim $ 0.1556 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRETTETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7007932690156032 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02321213882810643.
Lüliajalise tootluse osas on BRETTETH muutunud -1.36% viimase tunni jooksul, +0.39% 24 tunni vältel -8.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BRETT (BRETTETH) – turuteave
$ 10.58M
$ 54.09K
$ 10.58M
69.42M
69,420,000
69,420,000
100.00%
ETH
BRETT praegune turukapitalisatsioon on $ 10.58M$ 54.09K 24 tunnise kauplemismahuga. BRETTETH ringlev varu on 69.42M, mille koguvaru on 69420000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.58M.
BRETT (BRETTETH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BRETT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000592
+0.39%
30 päeva
$ -0.0234
-13.32%
60 päeva
$ +0.0221
+16.96%
90 päeva
$ -0.0383
-20.09%
BRETT Hinnamuutus täna
Täna registreeris BRETTETH muutuse $ +0.000592 (+0.39%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BRETT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0234 (-13.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BRETT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BRETTETH $ +0.0221 (+16.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BRETT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0383 (-20.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BRETT (BRETTETH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin.
BRETT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BRETT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BRETTETH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BRETT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BRETT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BRETT hinna ennustus (USD)
Kui palju on BRETT (BRETTETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BRETT (BRETTETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BRETT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BRETT (BRETTETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRETTETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BRETT (BRETTETH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BRETT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BRETT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
