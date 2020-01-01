BoxcatAI (BOXCAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BoxcatAI (BOXCAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BoxcatAI (BOXCAT) teave Boxcat is a meme community-based P2E project. The community user-focused BOXCAT project seeks total Web3 entertainments through Character NFT, Meme Token, Tap 2 Earn, and VIP Party with holders. Over 590k+ users have joined our game. Join our army! Ametlik veebisait: https://boxcatai.com Valge raamat: https://boxcat.gitbook.io/boxcat Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x63ee66898ed6fbe0116c27dfe44e18f0cb5bf963 Ostke BOXCAT kohe!

BoxcatAI (BOXCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BoxcatAI (BOXCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 88.34K $ 88.34K $ 88.34K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000072115423216013 $ 0.000072115423216013 $ 0.000072115423216013 Praegune hind: $ 0.00008834 $ 0.00008834 $ 0.00008834 Lisateave BoxcatAI (BOXCAT) hinna kohta

BoxcatAI (BOXCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BoxcatAI (BOXCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOXCAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOXCAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOXCAT tokeni tokenoomikat, avastage BOXCAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BOXCAT Kas olete huvitatud BoxcatAI (BOXCAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BOXCAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BOXCAT MEXC-ist osta!

BoxcatAI (BOXCAT) hinna ajalugu BOXCAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BOXCAT hinna ajalugu kohe!

BOXCAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOXCAT võiks suunduda? Meie BOXCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOXCAT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!