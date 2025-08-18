BoxcatAI (BOXCAT) reaalajas hind on $ 0.00008655. Viimase 24 tunni jooksul BOXCAT kaubeldud madalaim $ 0.0000735 ja kõrgeim $ 0.00019 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOXCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19365092381917234 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000072115423216013.
Lüliajalise tootluse osas on BOXCAT muutunud -14.57% viimase tunni jooksul, -15.34% 24 tunni vältel -14.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BoxcatAI (BOXCAT) – turuteave
No.4358
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 64.36K
$ 64.36K$ 64.36K
$ 86.55K
$ 86.55K$ 86.55K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BSC
BoxcatAI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 64.36K 24 tunnise kauplemismahuga. BOXCAT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 86.55K.
BoxcatAI (BOXCAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BoxcatAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000156825
-15.34%
30 päeva
$ -0.00004935
-36.32%
60 päeva
$ -0.00156345
-94.76%
90 päeva
$ -0.03491345
-99.76%
BoxcatAI Hinnamuutus täna
Täna registreeris BOXCAT muutuse $ -0.0000156825 (-15.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BoxcatAI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00004935 (-36.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BoxcatAI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOXCAT $ -0.00156345 (-94.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BoxcatAI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03491345 (-99.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BoxcatAI (BOXCAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Boxcat is a meme community-based P2E project. The community user-focused BOXCAT project seeks total Web3 entertainments through Character NFT, Meme Token, Tap 2 Earn, and VIP Party with holders. Over 590k+ users have joined our game. Join our army!
BoxcatAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BOXCAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BoxcatAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BoxcatAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BoxcatAI hinna ennustus (USD)
Kui palju on BoxcatAI (BOXCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BoxcatAI (BOXCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BoxcatAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BoxcatAI (BOXCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOXCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BoxcatAI (BOXCAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BoxcatAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BoxcatAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
