Botify (BOTIFY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Botify (BOTIFY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Botify (BOTIFY) teave Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem. Ametlik veebisait: https://botify.cloud/ Valge raamat: https://botify-cloud.gitbook.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/BYZ9CcZGKAXmN2uDsKcQMM9UnZacija4vWcns9Th69xb Ostke BOTIFY kohe!

Botify (BOTIFY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Botify (BOTIFY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.37M $ 5.37M $ 5.37M Koguvaru: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Ringlev varu: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.37M $ 5.37M $ 5.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002575299097120041 $ 0.002575299097120041 $ 0.002575299097120041 Praegune hind: $ 0.005371 $ 0.005371 $ 0.005371 Lisateave Botify (BOTIFY) hinna kohta

Botify (BOTIFY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Botify (BOTIFY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOTIFY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOTIFY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOTIFY tokeni tokenoomikat, avastage BOTIFY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BOTIFY Kas olete huvitatud Botify (BOTIFY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BOTIFY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BOTIFY MEXC-ist osta!

Botify (BOTIFY) hinna ajalugu BOTIFY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BOTIFY hinna ajalugu kohe!

BOTIFY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOTIFY võiks suunduda? Meie BOTIFY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOTIFY tokeni hinna ennustust kohe!

