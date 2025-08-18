Rohkem infot BOTIFY

Botify hind(BOTIFY)

1 BOTIFY/USD reaalajas hind:

$0.006287
$0.006287$0.006287
-0.60%1D
USD
Botify (BOTIFY) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 03:28:44 (UTC+8)

Botify (BOTIFY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005274
$ 0.005274$ 0.005274
24 h madal
$ 0.006734
$ 0.006734$ 0.006734
24 h kõrge

$ 0.005274
$ 0.005274$ 0.005274

$ 0.006734
$ 0.006734$ 0.006734

$ 0.05823703233450987
$ 0.05823703233450987$ 0.05823703233450987

$ 0.002575299097120041
$ 0.002575299097120041$ 0.002575299097120041

+0.80%

-0.60%

-0.34%

-0.34%

Botify (BOTIFY) reaalajas hind on $ 0.006287. Viimase 24 tunni jooksul BOTIFY kaubeldud madalaim $ 0.005274 ja kõrgeim $ 0.006734 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOTIFYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05823703233450987 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002575299097120041.

Lüliajalise tootluse osas on BOTIFY muutunud +0.80% viimase tunni jooksul, -0.60% 24 tunni vältel -0.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Botify (BOTIFY) – turuteave

No.1392

$ 6.29M
$ 6.29M$ 6.29M

$ 248.17K
$ 248.17K$ 248.17K

$ 6.29M
$ 6.29M$ 6.29M

999.89M
999.89M 999.89M

999,886,655.900971
999,886,655.900971 999,886,655.900971

SOL

Botify praegune turukapitalisatsioon on $ 6.29M $ 248.17K 24 tunnise kauplemismahuga. BOTIFY ringlev varu on 999.89M, mille koguvaru on 999886655.900971.

Botify (BOTIFY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Botify tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00003795-0.60%
30 päeva$ -0.000832-11.69%
60 päeva$ -0.003802-37.69%
90 päeva$ -0.016773-72.74%
Botify Hinnamuutus täna

Täna registreeris BOTIFY muutuse $ -0.00003795 (-0.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Botify 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000832 (-11.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Botify 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOTIFY $ -0.003802 (-37.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Botify 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.016773 (-72.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Botify (BOTIFY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Botify hinnaajaloo lehte.

Mis on Botify (BOTIFY)

Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

Botify on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Botify investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BOTIFY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Botify kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Botify ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Botify hinna ennustus (USD)

Kui palju on Botify (BOTIFY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Botify (BOTIFY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Botify nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Botify hinna ennustust kohe!

Botify (BOTIFY) tokenoomika

Botify (BOTIFY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOTIFY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Botify (BOTIFY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Botify osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Botify osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BOTIFY kohalike valuutade suhtes

1 Botify(BOTIFY)/VND
165.442405
1 Botify(BOTIFY)/AUD
A$0.00955624
1 Botify(BOTIFY)/GBP
0.00458951
1 Botify(BOTIFY)/EUR
0.00534395
1 Botify(BOTIFY)/USD
$0.006287
1 Botify(BOTIFY)/MYR
RM0.02646827
1 Botify(BOTIFY)/TRY
0.25644673
1 Botify(BOTIFY)/JPY
¥0.924189
1 Botify(BOTIFY)/ARS
ARS$8.15430187
1 Botify(BOTIFY)/RUB
0.50151399
1 Botify(BOTIFY)/INR
0.55017537
1 Botify(BOTIFY)/IDR
Rp101.40321161
1 Botify(BOTIFY)/KRW
8.73188856
1 Botify(BOTIFY)/PHP
0.35552985
1 Botify(BOTIFY)/EGP
￡E.0.30359923
1 Botify(BOTIFY)/BRL
R$0.0339498
1 Botify(BOTIFY)/CAD
C$0.00867606
1 Botify(BOTIFY)/BDT
0.76349328
1 Botify(BOTIFY)/NGN
9.64262338
1 Botify(BOTIFY)/UAH
0.25908727
1 Botify(BOTIFY)/VES
Bs0.848745
1 Botify(BOTIFY)/CLP
$6.060668
1 Botify(BOTIFY)/PKR
Rs1.78098136
1 Botify(BOTIFY)/KZT
3.40384467
1 Botify(BOTIFY)/THB
฿0.20376167
1 Botify(BOTIFY)/TWD
NT$0.18879861
1 Botify(BOTIFY)/AED
د.إ0.02307329
1 Botify(BOTIFY)/CHF
Fr0.0050296
1 Botify(BOTIFY)/HKD
HK$0.04916434
1 Botify(BOTIFY)/AMD
֏2.40326862
1 Botify(BOTIFY)/MAD
.د.م0.05652013
1 Botify(BOTIFY)/MXN
$0.11775551
1 Botify(BOTIFY)/PLN
0.02288468
1 Botify(BOTIFY)/RON
лв0.02715984
1 Botify(BOTIFY)/SEK
kr0.05997798
1 Botify(BOTIFY)/BGN
лв0.01049929
1 Botify(BOTIFY)/HUF
Ft2.12469165
1 Botify(BOTIFY)/CZK
0.13164978
1 Botify(BOTIFY)/KWD
د.ك0.001917535
1 Botify(BOTIFY)/ILS
0.02118719
1 Botify(BOTIFY)/NOK
kr0.06393879
1 Botify(BOTIFY)/NZD
$0.01056216

Botify ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Botify võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Botify ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Botify kohta

Kui palju on Botify (BOTIFY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOTIFY hind USD on 0.006287 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOTIFY/USD hind?
Praegune hind BOTIFY/USD on $ 0.006287. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Botify turukapitalisatsioon?
BOTIFY turukapitalisatsioon on $ 6.29M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOTIFY ringlev varu?
BOTIFY ringlev varu on 999.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOTIFY (ATH) hind?
BOTIFY saavutab ATH hinna summas 0.05823703233450987 USD.
Mis oli kõigi aegade BOTIFY madalaim (ATL) hind?
BOTIFY nägi ATL hinda summas 0.002575299097120041 USD.
Milline on BOTIFY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOTIFY kauplemismaht on $ 248.17K USD.
Kas BOTIFY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOTIFY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOTIFY hinna ennustust.
2025-08-18 03:28:44 (UTC+8)

Botify (BOTIFY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 BOTIFY = 0.006287 USD

