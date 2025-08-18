Botify (BOTIFY) reaalajas hind on $ 0.006287. Viimase 24 tunni jooksul BOTIFY kaubeldud madalaim $ 0.005274 ja kõrgeim $ 0.006734 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOTIFYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05823703233450987 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002575299097120041.
Lüliajalise tootluse osas on BOTIFY muutunud +0.80% viimase tunni jooksul, -0.60% 24 tunni vältel -0.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Botify (BOTIFY) – turuteave
No.1392
$ 6.29M
$ 6.29M$ 6.29M
$ 248.17K
$ 248.17K$ 248.17K
$ 6.29M
$ 6.29M$ 6.29M
999.89M
999.89M 999.89M
999,886,655.900971
999,886,655.900971 999,886,655.900971
SOL
Botify praegune turukapitalisatsioon on $ 6.29M$ 248.17K 24 tunnise kauplemismahuga. BOTIFY ringlev varu on 999.89M, mille koguvaru on 999886655.900971. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Botify (BOTIFY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Botify tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00003795
-0.60%
30 päeva
$ -0.000832
-11.69%
60 päeva
$ -0.003802
-37.69%
90 päeva
$ -0.016773
-72.74%
Botify Hinnamuutus täna
Täna registreeris BOTIFY muutuse $ -0.00003795 (-0.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Botify 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000832 (-11.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Botify 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOTIFY $ -0.003802 (-37.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Botify 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.016773 (-72.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Botify (BOTIFY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.
Botify on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Botify investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BOTIFY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Botify kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Botify ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Botify hinna ennustus (USD)
Kui palju on Botify (BOTIFY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Botify (BOTIFY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Botify nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Botify (BOTIFY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOTIFY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Botify (BOTIFY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Botify osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Botify osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
