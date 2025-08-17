BOSON (BOSON) reaalajas hind on $ 0.09151. Viimase 24 tunni jooksul BOSON kaubeldud madalaim $ 0.09005 ja kõrgeim $ 0.09925 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOSONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.92578088 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07577496139853153.
Lüliajalise tootluse osas on BOSON muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, +1.55% 24 tunni vältel -2.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BOSON (BOSON) – turuteave
No.1044
$ 13.55M
$ 13.55M$ 13.55M
$ 4.16K
$ 4.16K$ 4.16K
$ 18.30M
$ 18.30M$ 18.30M
148.04M
148.04M 148.04M
200,000,000
200,000,000 200,000,000
200,000,000
200,000,000 200,000,000
74.01%
2021-04-08 00:00:00
ETH
BOSON praegune turukapitalisatsioon on $ 13.55M$ 4.16K 24 tunnise kauplemismahuga. BOSON ringlev varu on 148.04M, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.30M.
BOSON (BOSON) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BOSON tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0013968
+1.55%
30 päeva
$ -0.01498
-14.07%
60 päeva
$ +0.00249
+2.79%
90 päeva
$ -0.02013
-18.04%
BOSON Hinnamuutus täna
Täna registreeris BOSON muutuse $ +0.0013968 (+1.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BOSON 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01498 (-14.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BOSON 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOSON $ +0.00249 (+2.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BOSON 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02013 (-18.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BOSON (BOSON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.
BOSON on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BOSON investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BOSON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BOSON kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BOSON ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BOSON hinna ennustus (USD)
Kui palju on BOSON (BOSON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOSON (BOSON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOSON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BOSON (BOSON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOSON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BOSON (BOSON) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BOSON osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BOSON osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.