BOSON logo

BOSON hind(BOSON)

1 BOSON/USD reaalajas hind:

$0.09151
$0.09151$0.09151
+1.55%1D
USD
BOSON (BOSON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:57:59 (UTC+8)

BOSON (BOSON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.09005
$ 0.09005$ 0.09005
24 h madal
$ 0.09925
$ 0.09925$ 0.09925
24 h kõrge

$ 0.09005
$ 0.09005$ 0.09005

$ 0.09925
$ 0.09925$ 0.09925

$ 6.92578088
$ 6.92578088$ 6.92578088

$ 0.07577496139853153
$ 0.07577496139853153$ 0.07577496139853153

+0.38%

+1.55%

-2.31%

-2.31%

BOSON (BOSON) reaalajas hind on $ 0.09151. Viimase 24 tunni jooksul BOSON kaubeldud madalaim $ 0.09005 ja kõrgeim $ 0.09925 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOSONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.92578088 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07577496139853153.

Lüliajalise tootluse osas on BOSON muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, +1.55% 24 tunni vältel -2.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BOSON (BOSON) – turuteave

No.1044

$ 13.55M
$ 13.55M$ 13.55M

$ 4.16K
$ 4.16K$ 4.16K

$ 18.30M
$ 18.30M$ 18.30M

148.04M
148.04M 148.04M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

74.01%

2021-04-08 00:00:00

ETH

BOSON praegune turukapitalisatsioon on $ 13.55M $ 4.16K 24 tunnise kauplemismahuga. BOSON ringlev varu on 148.04M, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.30M.

BOSON (BOSON) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BOSON tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0013968+1.55%
30 päeva$ -0.01498-14.07%
60 päeva$ +0.00249+2.79%
90 päeva$ -0.02013-18.04%
BOSON Hinnamuutus täna

Täna registreeris BOSON muutuse $ +0.0013968 (+1.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BOSON 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01498 (-14.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BOSON 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOSON $ +0.00249 (+2.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BOSON 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02013 (-18.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BOSON (BOSON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BOSON hinnaajaloo lehte.

Mis on BOSON (BOSON)

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

BOSON on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BOSON investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BOSON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BOSON kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BOSON ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BOSON hinna ennustus (USD)

Kui palju on BOSON (BOSON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOSON (BOSON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOSON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BOSON hinna ennustust kohe!

BOSON (BOSON) tokenoomika

BOSON (BOSON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOSON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BOSON (BOSON) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BOSON osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BOSON osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BOSON kohalike valuutade suhtes

1 BOSON(BOSON)/VND
2,408.08565
1 BOSON(BOSON)/AUD
A$0.1390952
1 BOSON(BOSON)/GBP
0.0668023
1 BOSON(BOSON)/EUR
0.0777835
1 BOSON(BOSON)/USD
$0.09151
1 BOSON(BOSON)/MYR
RM0.3852571
1 BOSON(BOSON)/TRY
3.7326929
1 BOSON(BOSON)/JPY
¥13.45197
1 BOSON(BOSON)/ARS
ARS$118.6893851
1 BOSON(BOSON)/RUB
7.2942621
1 BOSON(BOSON)/INR
8.0080401
1 BOSON(BOSON)/IDR
Rp1,475.9675353
1 BOSON(BOSON)/KRW
127.0964088
1 BOSON(BOSON)/PHP
5.1748905
1 BOSON(BOSON)/EGP
￡E.4.4162726
1 BOSON(BOSON)/BRL
R$0.494154
1 BOSON(BOSON)/CAD
C$0.1262838
1 BOSON(BOSON)/BDT
11.1129744
1 BOSON(BOSON)/NGN
140.3525474
1 BOSON(BOSON)/UAH
3.7711271
1 BOSON(BOSON)/VES
Bs12.35385
1 BOSON(BOSON)/CLP
$88.21564
1 BOSON(BOSON)/PKR
Rs25.9229528
1 BOSON(BOSON)/KZT
49.5444291
1 BOSON(BOSON)/THB
฿2.955773
1 BOSON(BOSON)/TWD
NT$2.7480453
1 BOSON(BOSON)/AED
د.إ0.3358417
1 BOSON(BOSON)/CHF
Fr0.073208
1 BOSON(BOSON)/HKD
HK$0.7156082
1 BOSON(BOSON)/AMD
֏34.9806126
1 BOSON(BOSON)/MAD
.د.م0.8226749
1 BOSON(BOSON)/MXN
$1.7267937
1 BOSON(BOSON)/PLN
0.3330964
1 BOSON(BOSON)/RON
лв0.3953232
1 BOSON(BOSON)/SEK
kr0.8739205
1 BOSON(BOSON)/BGN
лв0.1528217
1 BOSON(BOSON)/HUF
Ft30.893776
1 BOSON(BOSON)/CZK
1.912559
1 BOSON(BOSON)/KWD
د.ك0.02791055
1 BOSON(BOSON)/ILS
0.3083887
1 BOSON(BOSON)/NOK
kr0.9324869
1 BOSON(BOSON)/NZD
$0.1537368

BOSON ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BOSON võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BOSON ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOSON kohta

Kui palju on BOSON (BOSON) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOSON hind USD on 0.09151 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOSON/USD hind?
Praegune hind BOSON/USD on $ 0.09151. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BOSON turukapitalisatsioon?
BOSON turukapitalisatsioon on $ 13.55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOSON ringlev varu?
BOSON ringlev varu on 148.04M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOSON (ATH) hind?
BOSON saavutab ATH hinna summas 6.92578088 USD.
Mis oli kõigi aegade BOSON madalaim (ATL) hind?
BOSON nägi ATL hinda summas 0.07577496139853153 USD.
Milline on BOSON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOSON kauplemismaht on $ 4.16K USD.
Kas BOSON sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOSON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOSON hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:57:59 (UTC+8)

BOSON (BOSON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BOSON/USD kalkulaator

Summa

BOSON
BOSON
USD
USD

1 BOSON = 0.09151 USD

Kauplemine: BOSON

BOSONUSDT
$0.09151
$0.09151$0.09151
+1.55%

