BOOP (BOOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BOOP (BOOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BOOP (BOOP) teave BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform. Ametlik veebisait: https://boop.fun/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/boopkpWqe68MSxLqBGogs8ZbUDN4GXaLhFwNP7mpP1i Ostke BOOP kohe!

BOOP (BOOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BOOP (BOOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.14M $ 8.14M $ 8.14M Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 304.03M $ 304.03M $ 304.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.79M $ 26.79M $ 26.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.51 $ 0.51 $ 0.51 Kõigi aegade madalaim: $ 0.021203733527208782 $ 0.021203733527208782 $ 0.021203733527208782 Praegune hind: $ 0.02679 $ 0.02679 $ 0.02679 Lisateave BOOP (BOOP) hinna kohta

BOOP (BOOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BOOP (BOOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOOP tokeni tokenoomikat, avastage BOOP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BOOP Kas olete huvitatud BOOP (BOOP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BOOP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BOOP MEXC-ist osta!

BOOP (BOOP) hinna ajalugu BOOP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BOOP hinna ajalugu kohe!

BOOP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOOP võiks suunduda? Meie BOOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOOP tokeni hinna ennustust kohe!

