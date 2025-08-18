Rohkem infot BOOP

BOOP Hinnainfo

BOOP Ametlik veebisait

BOOP Tokenoomika

BOOP Hinnaprognoos

BOOP Ajalugu

BOOP – ostujuhend

BOOP-usaldusraha valuutakonverter

BOOP Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BOOP logo

BOOP hind(BOOP)

1 BOOP/USD reaalajas hind:

$0.0283
$0.0283$0.0283
0.00%1D
USD
BOOP (BOOP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:28:37 (UTC+8)

BOOP (BOOP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0282
$ 0.0282$ 0.0282
24 h madal
$ 0.03121
$ 0.03121$ 0.03121
24 h kõrge

$ 0.0282
$ 0.0282$ 0.0282

$ 0.03121
$ 0.03121$ 0.03121

$ 0.4882618916496909
$ 0.4882618916496909$ 0.4882618916496909

$ 0.021203733527208782
$ 0.021203733527208782$ 0.021203733527208782

-0.08%

0.00%

+27.79%

+27.79%

BOOP (BOOP) reaalajas hind on $ 0.02832. Viimase 24 tunni jooksul BOOP kaubeldud madalaim $ 0.0282 ja kõrgeim $ 0.03121 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOOPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4882618916496909 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.021203733527208782.

Lüliajalise tootluse osas on BOOP muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +27.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BOOP (BOOP) – turuteave

No.1179

$ 8.61M
$ 8.61M$ 8.61M

$ 105.56K
$ 105.56K$ 105.56K

$ 28.32M
$ 28.32M$ 28.32M

304.03M
304.03M 304.03M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,992,458.7496152
999,992,458.7496152 999,992,458.7496152

30.40%

SOL

BOOP praegune turukapitalisatsioon on $ 8.61M $ 105.56K 24 tunnise kauplemismahuga. BOOP ringlev varu on 304.03M, mille koguvaru on 999992458.7496152. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.32M.

BOOP (BOOP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BOOP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00284+11.14%
60 päeva$ -0.01189-29.57%
90 päeva$ -0.05279-65.09%
BOOP Hinnamuutus täna

Täna registreeris BOOP muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BOOP 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00284 (+11.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BOOP 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOOP $ -0.01189 (-29.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BOOP 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05279 (-65.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BOOP (BOOP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BOOP hinnaajaloo lehte.

Mis on BOOP (BOOP)

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

BOOP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BOOP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BOOP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BOOP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BOOP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BOOP hinna ennustus (USD)

Kui palju on BOOP (BOOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOOP (BOOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOOP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BOOP hinna ennustust kohe!

BOOP (BOOP) tokenoomika

BOOP (BOOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BOOP (BOOP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BOOP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BOOP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BOOP kohalike valuutade suhtes

1 BOOP(BOOP)/VND
745.2408
1 BOOP(BOOP)/AUD
A$0.0430464
1 BOOP(BOOP)/GBP
0.0206736
1 BOOP(BOOP)/EUR
0.024072
1 BOOP(BOOP)/USD
$0.02832
1 BOOP(BOOP)/MYR
RM0.1192272
1 BOOP(BOOP)/TRY
1.1551728
1 BOOP(BOOP)/JPY
¥4.16304
1 BOOP(BOOP)/ARS
ARS$36.7313232
1 BOOP(BOOP)/RUB
2.2590864
1 BOOP(BOOP)/INR
2.4782832
1 BOOP(BOOP)/IDR
Rp456.7741296
1 BOOP(BOOP)/KRW
39.3330816
1 BOOP(BOOP)/PHP
1.601496
1 BOOP(BOOP)/EGP
￡E.1.3675728
1 BOOP(BOOP)/BRL
R$0.152928
1 BOOP(BOOP)/CAD
C$0.0390816
1 BOOP(BOOP)/BDT
3.4391808
1 BOOP(BOOP)/NGN
43.4355168
1 BOOP(BOOP)/UAH
1.1670672
1 BOOP(BOOP)/VES
Bs3.8232
1 BOOP(BOOP)/CLP
$27.30048
1 BOOP(BOOP)/PKR
Rs8.0224896
1 BOOP(BOOP)/KZT
15.3327312
1 BOOP(BOOP)/THB
฿0.9178512
1 BOOP(BOOP)/TWD
NT$0.8504496
1 BOOP(BOOP)/AED
د.إ0.1039344
1 BOOP(BOOP)/CHF
Fr0.022656
1 BOOP(BOOP)/HKD
HK$0.2214624
1 BOOP(BOOP)/AMD
֏10.8256032
1 BOOP(BOOP)/MAD
.د.م0.2545968
1 BOOP(BOOP)/MXN
$0.5304336
1 BOOP(BOOP)/PLN
0.1030848
1 BOOP(BOOP)/RON
лв0.1223424
1 BOOP(BOOP)/SEK
kr0.2701728
1 BOOP(BOOP)/BGN
лв0.0472944
1 BOOP(BOOP)/HUF
Ft9.570744
1 BOOP(BOOP)/CZK
0.5930208
1 BOOP(BOOP)/KWD
د.ك0.0086376
1 BOOP(BOOP)/ILS
0.0954384
1 BOOP(BOOP)/NOK
kr0.2880144
1 BOOP(BOOP)/NZD
$0.0475776

BOOP ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BOOP võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse BOOP ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOOP kohta

Kui palju on BOOP (BOOP) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOOP hind USD on 0.02832 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOOP/USD hind?
Praegune hind BOOP/USD on $ 0.02832. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BOOP turukapitalisatsioon?
BOOP turukapitalisatsioon on $ 8.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOOP ringlev varu?
BOOP ringlev varu on 304.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOOP (ATH) hind?
BOOP saavutab ATH hinna summas 0.4882618916496909 USD.
Mis oli kõigi aegade BOOP madalaim (ATL) hind?
BOOP nägi ATL hinda summas 0.021203733527208782 USD.
Milline on BOOP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOOP kauplemismaht on $ 105.56K USD.
Kas BOOP sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOOP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:28:37 (UTC+8)

BOOP (BOOP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BOOP/USD kalkulaator

Summa

BOOP
BOOP
USD
USD

1 BOOP = 0.02832 USD

Kauplemine: BOOP

BOOPUSDT
$0.0283
$0.0283$0.0283
-0.06%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu