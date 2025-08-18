BOOP (BOOP) reaalajas hind on $ 0.02832. Viimase 24 tunni jooksul BOOP kaubeldud madalaim $ 0.0282 ja kõrgeim $ 0.03121 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOOPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4882618916496909 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.021203733527208782.
Lüliajalise tootluse osas on BOOP muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +27.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BOOP (BOOP) – turuteave
$ 8.61M
$ 105.56K
$ 28.32M
304.03M
1,000,000,000
999,992,458.7496152
30.40%
SOL
BOOP praegune turukapitalisatsioon on $ 8.61M$ 105.56K 24 tunnise kauplemismahuga. BOOP ringlev varu on 304.03M, mille koguvaru on 999992458.7496152. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.32M.
BOOP (BOOP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BOOP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00284
+11.14%
60 päeva
$ -0.01189
-29.57%
90 päeva
$ -0.05279
-65.09%
BOOP Hinnamuutus täna
Täna registreeris BOOP muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BOOP 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00284 (+11.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BOOP 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOOP $ -0.01189 (-29.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BOOP 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05279 (-65.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BOOP (BOOP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.
BOOP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BOOP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BOOP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BOOP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BOOP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BOOP hinna ennustus (USD)
Kui palju on BOOP (BOOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOOP (BOOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOOP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BOOP (BOOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BOOP (BOOP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BOOP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BOOP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.