BOOK OF ETHEREUM (BOOE) teave In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief. Ametlik veebisait: https://bookofeth.xyz/ Valge raamat: https://bookofeth.xyz/#book Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6 Ostke BOOE kohe!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BOOK OF ETHEREUM (BOOE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.67M $ 16.67M $ 16.67M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 96.19M $ 96.19M $ 96.19M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.33M $ 17.33M $ 17.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.747 $ 0.747 $ 0.747 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 Praegune hind: $ 0.1733 $ 0.1733 $ 0.1733 Lisateave BOOK OF ETHEREUM (BOOE) hinna kohta

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOOE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOOE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOOE tokeni tokenoomikat, avastage BOOE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BOOE Kas olete huvitatud BOOK OF ETHEREUM (BOOE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BOOE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BOOE MEXC-ist osta!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) hinna ajalugu BOOE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BOOE hinna ajalugu kohe!

BOOE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOOE võiks suunduda? Meie BOOE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOOE tokeni hinna ennustust kohe!

