BOOK OF ETHEREUM (BOOE) reaalajas hind on $ 0.20947. Viimase 24 tunni jooksul BOOE kaubeldud madalaim $ 0.19661 ja kõrgeim $ 0.22366 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOOEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8132865790759094 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008879381003767716.
Lüliajalise tootluse osas on BOOE muutunud -1.05% viimase tunni jooksul, -2.34% 24 tunni vältel -2.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) – turuteave
No.896
$ 20.15M
$ 20.15M$ 20.15M
$ 97.79K
$ 97.79K$ 97.79K
$ 20.95M
$ 20.95M$ 20.95M
96.19M
96.19M 96.19M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
96.19%
ETH
BOOK OF ETHEREUM praegune turukapitalisatsioon on $ 20.15M$ 97.79K 24 tunnise kauplemismahuga. BOOE ringlev varu on 96.19M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.95M.
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BOOK OF ETHEREUM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.005019
-2.34%
30 päeva
$ -0.06193
-22.82%
60 päeva
$ +0.0892
+74.16%
90 päeva
$ +0.03946
+23.21%
BOOK OF ETHEREUM Hinnamuutus täna
Täna registreeris BOOE muutuse $ -0.005019 (-2.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BOOK OF ETHEREUM 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.06193 (-22.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BOOK OF ETHEREUM 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOOE $ +0.0892 (+74.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BOOK OF ETHEREUM 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03946 (+23.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BOOK OF ETHEREUM (BOOE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.
BOOK OF ETHEREUM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BOOK OF ETHEREUM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BOOE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BOOK OF ETHEREUM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BOOK OF ETHEREUM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BOOK OF ETHEREUM hinna ennustus (USD)
Kui palju on BOOK OF ETHEREUM (BOOE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOOK OF ETHEREUM (BOOE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOOK OF ETHEREUM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOOE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BOOK OF ETHEREUM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BOOK OF ETHEREUM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.