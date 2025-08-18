Rohkem infot BOOE

BOOK OF ETHEREUM hind(BOOE)

1 BOOE/USD reaalajas hind:

$0.20947
-2.34%1D
USD
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.19661
24 h madal
$ 0.22366
24 h kõrge

$ 0.19661
$ 0.22366
$ 0.8132865790759094
$ 0.008879381003767716
-1.05%

-2.34%

-2.35%

-2.35%

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) reaalajas hind on $ 0.20947. Viimase 24 tunni jooksul BOOE kaubeldud madalaim $ 0.19661 ja kõrgeim $ 0.22366 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOOEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8132865790759094 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008879381003767716.

Lüliajalise tootluse osas on BOOE muutunud -1.05% viimase tunni jooksul, -2.34% 24 tunni vältel -2.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) – turuteave

No.896

$ 20.15M
$ 97.79K
$ 20.95M
96.19M
100,000,000
100,000,000
96.19%

ETH

BOOK OF ETHEREUM praegune turukapitalisatsioon on $ 20.15M $ 97.79K 24 tunnise kauplemismahuga. BOOE ringlev varu on 96.19M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.95M.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BOOK OF ETHEREUM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005019-2.34%
30 päeva$ -0.06193-22.82%
60 päeva$ +0.0892+74.16%
90 päeva$ +0.03946+23.21%
BOOK OF ETHEREUM Hinnamuutus täna

Täna registreeris BOOE muutuse $ -0.005019 (-2.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BOOK OF ETHEREUM 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.06193 (-22.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BOOK OF ETHEREUM 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOOE $ +0.0892 (+74.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BOOK OF ETHEREUM 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03946 (+23.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BOOK OF ETHEREUM (BOOE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BOOK OF ETHEREUM hinnaajaloo lehte.

Mis on BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

BOOK OF ETHEREUM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BOOK OF ETHEREUM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BOOE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BOOK OF ETHEREUM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BOOK OF ETHEREUM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BOOK OF ETHEREUM hinna ennustus (USD)

Kui palju on BOOK OF ETHEREUM (BOOE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOOK OF ETHEREUM (BOOE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOOK OF ETHEREUM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BOOK OF ETHEREUM hinna ennustust kohe!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenoomika

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOOE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BOOK OF ETHEREUM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BOOK OF ETHEREUM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BOOE kohalike valuutade suhtes

1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/VND
5,512.20305
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/AUD
A$0.3183944
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/GBP
0.1529131
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/EUR
0.1780495
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/USD
$0.20947
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/MYR
RM0.8818687
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/TRY
8.5442813
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/JPY
¥30.79209
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/ARS
ARS$271.6846847
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/RUB
16.6968537
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/INR
18.3307197
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/IDR
Rp3,378.5479141
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/KRW
290.9286936
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/PHP
11.8455285
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/EGP
￡E.10.1090222
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/BRL
R$1.131138
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/CAD
C$0.2890686
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/BDT
25.4380368
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/NGN
321.2725178
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/UAH
8.6322587
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/VES
Bs28.27845
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/CLP
$201.92908
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/PKR
Rs59.3386616
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/KZT
113.4091527
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/THB
฿6.765881
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/TWD
NT$6.2903841
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/AED
د.إ0.7687549
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/CHF
Fr0.167576
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/HKD
HK$1.6380554
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/AMD
֏80.0720022
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/MAD
.د.م1.8831353
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/MXN
$3.9526989
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/PLN
0.7624708
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/RON
лв0.9049104
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/SEK
kr2.0004385
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/BGN
лв0.3498149
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/HUF
Ft70.717072
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/CZK
4.377923
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/KWD
د.ك0.06388835
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/ILS
0.7059139
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/NOK
kr2.1344993
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE)/NZD
$0.3519096

BOOK OF ETHEREUM ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BOOK OF ETHEREUM võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BOOK OF ETHEREUM ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOOK OF ETHEREUM kohta

Kui palju on BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOOE hind USD on 0.20947 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOOE/USD hind?
Praegune hind BOOE/USD on $ 0.20947. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BOOK OF ETHEREUM turukapitalisatsioon?
BOOE turukapitalisatsioon on $ 20.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOOE ringlev varu?
BOOE ringlev varu on 96.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOOE (ATH) hind?
BOOE saavutab ATH hinna summas 0.8132865790759094 USD.
Mis oli kõigi aegade BOOE madalaim (ATL) hind?
BOOE nägi ATL hinda summas 0.008879381003767716 USD.
Milline on BOOE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOOE kauplemismaht on $ 97.79K USD.
Kas BOOE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOOE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOOE hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BOOE/USD kalkulaator

Summa

BOOE
USD
USD

1 BOOE = 0.20947 USD

Kauplemine: BOOE

BOOEUSDT
$0.20947
-2.25%

Liituge MEXC-ga juba täna

