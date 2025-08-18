Mis on BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOOK OF ETHEREUM kohta Kui palju on BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tänapäeval väärt? Reaalajas BOOE hind USD on 0.20947 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOOE/USD hind? $ 0.20947 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BOOE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BOOK OF ETHEREUM turukapitalisatsioon? BOOE turukapitalisatsioon on $ 20.15M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOOE ringlev varu? BOOE ringlev varu on 96.19M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOOE (ATH) hind? BOOE saavutab ATH hinna summas 0.8132865790759094 USD . Mis oli kõigi aegade BOOE madalaim (ATL) hind? BOOE nägi ATL hinda summas 0.008879381003767716 USD . Milline on BOOE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOOE kauplemismaht on $ 97.79K USD . Kas BOOE sel aastal kõrgemale ka suundub? BOOE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOOE hinna ennustust

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

